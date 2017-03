GTÜ'den Destek !

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Kocaeli İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile bir araya gelen GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün “GTÜ Kocaeli’nde bulunan liselere, akademik, kültürel ve sosyal destek vermek için hazır.” dedi.

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Senato Toplantı salonunda Milli Eğitim Müdürleri ile yapılan toplantıya GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, GTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Babür Özçelik, Prof. Dr. M. Hasan Aslan, GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdurrahman Akyol, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Sami Demirci, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan katıldı.

Birlikte yapılan kahvaltının ardından Kocaeli’nde mevcut liseler ile yapılacak olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün toplantıda yaptığı konuşmada bilimsel bilgiyi öğrencilerin hayata geçirmesinde üniversitenin liselere her türlü desteği sunacağını söyledi. Görgün, “ Liseden öğrencilerimizi akademik bilincin yanı sıra kültürel, sosyal, uluslararasılaşma açısından ne kadar bilinçli yetişmiş şekilde alırsak bu bizim işimizi o derece kolaylaştıracaktır. İl ve ilçeler bazında bu nedenle milli eğitim ve okullarımızla çok çeşitli protokoller imzaladık ve buna devam etmeyi de önemsiyorum.” dedi.

GTÜ’ de geçen yıl hem liseli hem de üniversiteli öğrencilerimiz açısından çok önemli programlara imza attıklarını belirten Görgün, “Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Aziz Sancar gelip üniversitemizde kendi adını taşıyan laboratuvarı açtı. O gün üniversitemize liseli öğrencilerimizi çağırdık protokol sıralarına oturtturduk ve belki de bir daha yaşayamayacakları bir deneyim yaşattık. Yine Uluslararası İnsansız Hava Araçları yarışmasına ev sahipliği yaptık. Bunun yanı sıra akademik, sosyal ve kültürel pek çok etkinliğimizden okulları haberdar ederek öğrencilerimizi çağırıyoruz. Bu tavırdaki amacımız öğrencilerin kafalarında bir ufuk açmak.

Hemen hemen her hafta dışarıdan gelen öğrencilere üniversitemizi, laboratuvarlarımızı gezdirerek tanıtım faaliyetlerimizi birebir etkileşimle yapıyoruz. Bu gezileri kafalarındaki üniversite algısını iyi oturtabilmek adına yapıyoruz. Tüm üniversite adaylarının kafasındaki meslekle ilgili öğrenmek istediği her şeyi görerek, sorarak uzmanlarından öğreneceği bir üniversiteyiz kapımızda tüm öğrencilerimize her zaman açık. Bizden önceki eğitim sürecine nasıl katkı verebiliriz de iki önemli amacımız var; ülkemize bu gençlerin iyi yetişmesi adına eğitimlerine katkı vermek, üniversiteye aldığımız bu gençlerin niteliğini sosyal kültürel ve zihinsel kapasitelerini geliştirerek kendi işimizi de bir anlamda kolaylaştırmak.”

48. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına 27- 30 Mart tarihleri arasında ev sahipliği yapmaya hazırlanan GTÜ’nün araştırmacı kadrosu yönünden sahip olduğu potansiyeli hatırlatan Görgün liselere bu konuda destek vereceklerini söyledi. Rektör Görgün, “TÜBİTAK’ın liseli öğrencilere yönelik yapacağı proje yarışmasının Marmara Bölgesindeki finali üniversitemizde yapılacak. Kocaeli’nden de 9 projenin yer alacağını öğrendim bu bana çok az geldi. Bunun için birlikte çalışarak bu sayıyı ileriki yıllarda daha çok artırabiliriz. Biz üniversite olarak danışmanlık, akademik destekle projelerdeki her türlü eksiklik için yol gösterici olabiliriz.

Kocaeli’nin çok, iyi liseleri ve öğrencileri var birlikte bu tür yarışmalarda başvuruları çoğaltıp, derece elde edebilecek bir güce ulaşabiliriz. Bu yarışmaya olabileceği kadar liseli öğrencilerimizi getirin. Üniversiteyi liseli öğrencilerimizin ulaşımına kolay kılmayı hedefliyoruz. Öğrenmeyi öğrendiğini hayata uygulayabilmeyi kolay kılmak bizim için önemli. 175 lisemizin hepsinin seneye yarışmalara katılması için temel eksikliklerini belirleyerek hazırlıkları birlikte yapabiliriz. Ulusal sınırları da aşıp uluslararası bilim olimpiyatlarına katılalım. Biz ne yapabiliriz belirleyin bizde yapalım. Gebze Teknik üniversitenin potansiyeli ile ulusal ve uluslararası her alanda yapacağınız çalışmalarda biz destekçiniz olacağız.” ifadelerini kullandı.