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GTÜ'den sürdürülebilir cephe sistemi

GTÜ'de, binaları beton ve demir yığını görünümünden uzaklaştıran ekonomik ve sürdürülebilir cephe sistemi geliştirildi

GTÜ'den sürdürülebilir cephe sistemi

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:50

GTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Öğretim Görevlisi Dr. İbrahim Türkeri ve Mimar Gönül Karademir tarafından Yalova’da uygulanmaya başlanan sistemde, kullanılmış paletlerin koruyucu bir tabaka ile koruma altına alınarak bina cephesine monte edildiği ve bina cephesinin palet iç yüzeylerine yerleştirilen saksılar sayesinde ''biyo duvar'' özelliği kazandırıldığı belirtildi.

Ekonomik ve çevreci bir cephe amaçlanan sistemin daha çok sanayi tesisleri için tasarlandığı aktarılan açıklamada, "Çevre ve şehir estetiğini olumsuz yönde etkileyebilecek büyüklükte inşa edilen sanayi tesislerinin ve özellikle depo yapılarının geri dönüşümlü ahşap paletlerle örtülmesini öneren proje kapsamında iç mekan ve dış görünümde yeni bir kullanım olanağı sunulmaktadır. Sanayi tesislerinin sadece kompozit panellerle kaplanması yerine, yeni bir katman önerisi olarak geliştirilen bu cephe sistemi sayesinde naif bir ahşap yapı görünümü sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, çelik konstrüksiyona eklemlenerek cephe yüzeyini saran bu yeni dokunun, iç mekanda güneş kırıcı rolü de üstlendiği de vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kullanılmış ahşap paletlerin sürme esaslı koruyucu bir yağ tabakasıyla güçlendirildiği bu uygulama, aynı zamanda palet içlerine gömülen saksılar aracılığıyla yeşil bir cephe görünümüne de olanak sağlayabilmektedir. Yalova ölçeğinde uygulanmaya başlanan projenin, ekonomik ve çevreci bir çözüm olarak diğer sanayi tesislerini de teşvik edeceği öngörülüyor.''

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