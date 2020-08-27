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GTÜ'den uluslararası başarı

GTÜ Mimarlık Öğrencileri uluslararası bir başarıya imza attı.

GTÜ'den uluslararası başarı

27 Ağustos 2020 Perşembe 10:21

01-09 Ağustos 2020 tarihleri arasında, PIA Lab ve Ishinomaki Laboratuary, Tokyo University of Arts ve Politecnico di Milano ortaklığında online platformlar üzerinden gerçekleşen Uluslararası ‘Ever After Workshop’ çalışmasına, Türkiye’den davetli tek proje yürütücüleri olarak, Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fitnat Cimşit Koş ve Arş. Gör. Mehmet Ali Gasseloğlu yine Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden 8 öğrenci katıldı. Workshop boyunca 8 uluslararası öğrenci ekibi, uluslararası jüriden dersler alıp, ahşap ile tasarladıkları kent mobilyalarını uluslararası jüriye sundular. 25 Ağustos tarihinde açıklanan sonuçlara göre, ilk 3’e giren projelerden, 1.olan projede (Playful Distancing) GTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğrencisi  Serkan Gürkan, 3.olan projede (Reconnect) ise GTÜ öğrencileri Zehra Delerel, Bilge Bahar Saatçi ve Ozan Ersöz ödül aldılar. İlk 3 ödülü alan projeler Tokyo’daki öğrenciler tarafından inşa edilecek.

 

 

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