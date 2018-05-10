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GTÜ,Geleceğin Girişimcilerine Yön Verdi

Gebze Teknik Üniversitesi geleceğin girişimcilerine yön verdi

GTÜ,Geleceğin Girişimcilerine Yön Verdi

10 Mayıs 2018 Perşembe 16:13

 Gebze Teknik Üniversitesi  4. Girişimcilik Zirvesi girişimciliğe toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak ve ülkemizin genç girişimci potansiyelini nicelik ve nitelik bakımından geliştirmek amacı ile GTÜ tarafından düzenlenen Girişimcilik Zirvesi gerçekleştirildi. Zirveye Başbakan Yardımcısı Fikri Işık,Kocaeli Valisi Hüsey Aksoy, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker,Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, GTO Başkanı Nail Çiler, öğretim görevlileri ve  çok sayıda öğrenci katıldı.
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