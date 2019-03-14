"Güçlü bir şekilde sandıktan çıkacağız"

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, MHP Köşklü Çeşme ve Beylikbağı mahalle temsilciliklerini ziyaret etti. Büyükgöz, "Cumhur İttifakı'nın gür sesini sandıklara taşıyarak kutlu ve yüksek bir sonucu liderlerimize hediye edelim" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi ve Beylikbağı Mahallesi’nde bulunan MHP temsilciliklerini ziyaret etti. AK Parti Gebze İlçe Başkan Vekili Hakan Kaplaner ve Cumhur İttifakı Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte mahalle temsilciliklerini ziyaret eden Büyükgöz'ü, Beylikbağı'nda MHP'li gençler meşalelerle karşıladı.



Ziyarette konuşma yapan MHP Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural, “Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Zinnur Bey ve Büyükşehir'de Tahir Bey’in arkasında duracağız. Bu iki ismin değerleri ortada. Biz MHP teşkilatları olarak adaylarımızın arkasında durabiliyoruz çünkü biz adaylarımıza güveniyoruz. Belediye meclis üyeleri adaylarımızın da kalitesi ortada. Cumhur İttifakı bu milletin özünden çıkan bir ittifak. Biz birilerinin gayrimeşru ittifakları gibi değiliz" dedi.



DURMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM



Cumhur İttifakı olarak güçlü bir şekilde kazanacaklarına inandığını dile getiren Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, "Anadolu coğrafyasında 1071'de başlayan kutlu yolculuğumuzda bu topraklarda yaşamanın bedelini, her karışını şehit kanıyla bulayarak zaten ödemişiz. Toprağın üstünde yaşayanlardan çok fazlası toprağın altında yaşayanlarımız var. Böyle bir vatanda yaşıyoruz. Şühedanın kanıyla suladığı bu toprakları biz asla heba edemeyiz.



Bugün devleti ebed müddet meselesi tartışılıyor. Tüm gönül ve mazlum coğrafyamızın ümitleri Türkiye'dir. Ancak biz ayakta durursak onlar var olacaktır. Cumhur İttifakı'nın gür sesini seçim sandıklarına taşıyıp, oradan sayın liderlerimize kutlu ve yüksek oranda bir sonuç ikram ederiz diye düşünüyorum. Hep birlikte sıkmadık el, girmedik kapı, selam vermedik kişi bırakmayalım" dedi.