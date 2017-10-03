Güçlü performans

%9,6'lık nominal satış artışı sayesinde satışlar 5 milyar 98 milyon Euro'ya ulaştı. Organik büyüme ise %2,2 olarak gerçekleşti.

· Faaliyet karında çift haneli artış* gerçekleşti: %11,0 artış ile 909 milyon Euro'ya ulaştı.

· Vergi öncesi kar (EBIT) marjında yükselme kaydedildi: 20 baz puan artışı ile %17,8'e ulaşıldı.

İmtiyazlı hisse enedi başına karlılık*: %10,7 artış ile 1,55 Euro'ya yükseldi.

Düsseldorf – Henkel'in CEO'su Hans Van Bylen “Henkel imtiyazlı hisse senedinin yanı sıra, çeyrek satışlarında, faaliyet karında ve vergi öncesi kar marjında yeni bir yüksek seviyeye ulaşarak, ikinci çeyrekte güçlü bir performans gösterdi. Her üç iş birimi de bu olumlu gelişmeye katkı sağladı. Satışlar önemli ölçüde artarak 5 milyar 100 milyon Euro'ya ulaştı. Faaliyet karımızı ve vergi öncesi kar marjımızı yükselttik. İmtiyazlı hisse senedi başına karlılıkta çift haneli artış kaydedildi. Piyasanın zorlu koşulları altında bu oldukça güçlü bir performanstır. Genel olarak istikrarsız ve belirsiz piyasa ortamının yıl boyunca devam edeceğini düşünüyoruz.” dedi.

* Tek seferlik gelir/gider ve yeniden yapılandırma masrafları hariç