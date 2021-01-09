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Gülay Artut, Mazbatasını Aldı

AK Parti Dilovası Kadın Kolları Başkanı olarak görevine devam kararı açıklanan Gülay Artut önceki gün yönetimini belirlemesinin ardından İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir’den mazbatasını alarak çalışmalarına başladı.

Gülay Artut, Mazbatasını Aldı

09 Ocak 2021 Cumartesi 13:14

2013 yılında AK Parti Dilovası İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirilen ve Kocaeli’nin en başarılı Kadın Kolları Başkanı olarak gösterilen Gülay Artut, geçtiğimiz Kasım ayında AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından görevine devam kararı açıklanmış ve kongrede tek aday belirlenmişti. Ancak yaşanan pandemi süreci nedeniyle iptal edilen kongre sonrası Başkan Artut yeni yönetim için çalışmalarına başlamıştı.

ŞAYİR VE YILDIRIM YALNIZ BIRAKMADI

Yapılan istişareler sonrası yeni yönetimini belirleyen Başkan Artut, önceki gün AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir’den mazbatasını aldı. Mazbatasını alan Artut’a, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım’da eşlik etti. Şayir ve Yıldırım, Artut ve yeni yönetimine başarılar diledi.

ARTUT’UN YENİ YÖNETİMİ

İl Başkanı Özdemir’den mazbatasını alan Artut’un yönetimi şu şekilde belirlendi; Arife Kurt, Gamze Çakır, Safiye Nalbant, Ayşe Ak, İlkay Üstüner, Seda Polat, Ayten Korkmaz, Kıymet Durbak, Sevda Bağator, Belgin Turhan, Kübra Ömeroğlu, Sevda Ertürk, Ebru Bulut Güneş, Mürvet Gültekin, Sevgi Deniz, Fatma Şahin, Yeter Bayram, Fatma Yıldırım, Yurda Öztürk









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