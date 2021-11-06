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Güldalı’ya Doğum Günü Sürprizi

Gebze’de yaşayan ve Büyükşehir’in Ben De Varım projesi kapsamında irtibata geçilen Güldalı’nın 13. doğum günü Büyükşehir personeli tarafından kutlandı Ben De Varım Projesinde Büyükşehir personelinden;

Güldalı'ya Doğum Günü Sürprizi

06 Kasım 2021 Cumartesi 12:55



Hayata geçirdiği birçok proje ve çalışma ile vatandaşın hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mutlu Şehir Kocaeli vizyonu hedefinde çocuk ve gençlere yönelik çalışmalar da gerçekleştiriyor. Ben De Varım projesi kapsamındaki saha çalışmalarında iletişime geçilen Gebze İnönü Mahallesi’nde yaşayan Serebral Palsi hastası Güldalı Gül’ün 13. yaş günü Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü personelleri tarafından kutlandı.

 

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPILDI 

13. yaş gününde Güldalı’ya sürpriz yapmak isteyen Büyükşehir personeli, sevimli özel çocuğun haberi olmadan evinde süslemeler yaptı. Yapılan hazırlık sonrası okulundan annesi Altun Gül ile eve gelen Güldalı’ya doğum günü pastası ve hediyelerle sürpriz yapıldı. Çok mutlu olduğu gözlerinden okunan Güldalı, annesi ile birlikte üzerinde resminin olduğu doğum günü pastasındaki mumlarını üfledi. Doğum günü sürprizi ve hediyelerini çok beğenen Güldalı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Engelli ve Yaş Hizmetleri Şube Müdürü Sezer Ceyhan, Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür etti.

 

ANNE ALTUN GÜL: DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİYLE MUTLU OLDUK”

Büyükşehir Belediyesi tarafından telefon ile aranarak irtibata geçildiklerini belirten anne Altun Gül, “Büyükşehir’den ziyaret edilmeyi biz istedik. Allah razı olsun onlarda bizleri ziyaret ettiler. Bu doğum günü sürprizi ile biz mutlu olduk Allah da onları mutlu etsin. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Güldalı, Büyükşehir Belediyesi’nin engelli vatandaşları spor ile buluşturduğu Ben De Varım projesine daha önceden dâhil edilmişti.

 

BEN DE VARIM PROJESİ

Ben De Varım Projesi Kocaeli’nde yaşayan 10-35 yaş aralığında farklı engel gruplarındaki vatandaşlarımızı kapsıyor. Projenin amacı engelli vatandaşlarımızı kendilerine uygun spor branşlarıyla buluşturarak, bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve yaşamlarını bağımsız bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli olan fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler kazandırmak. Yönlendirilen branşlarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim alanlar, fiziksel performanslarını gösterme, becerilerini tanıma ve kendini geliştirme olanağı bularak ulusal ve uluslararası müsabakalara katılabilme yeterliliğine sahip sporcular olabilecek.

 

 






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