Güler ve Başkan Köşker Sarkuysan’da

Başkan Köşker selamlama konuşmasında, “Ülkemizin gelişmesi, siz gençlerin kendilerini geliştirmesi, yetiştirmesi ile ancak mümkün olabilir. Önünüzde kocaman bir zaman var bu sebeple gençliğimizin kıymetini bilin ve kendinizi geliştirin. Öncelikle kendimize, ailemize, çevremize ve ülkemize karşı sorumluluklarımız çok iyi bilmeli ve bu yönde kendimizi geliştirmeliyiz. Bu sorumlulukları yerine getirdiğimiz müddetçe bu ülkenin önünde hiçbir güç duramaz bu anlamda bizler sizlere çok güveniyoruz. Ülkemizin içerde ve dışarda birçok düşmanı var bu düşmanlara fırsat vermemek için sistemli bir şekilde çok çalışmamamız lazım” dedi.