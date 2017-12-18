Güler ve Başkan Köşker Sarkuysan’da

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Sarkuysan Anadolu Lisesi’nin bayrak törenine katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, öğrencilere kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.
KENDİNİZİ GELİŞTİRİN
Başkan Köşker selamlama konuşmasında, “Ülkemizin gelişmesi, siz gençlerin kendilerini geliştirmesi, yetiştirmesi ile ancak mümkün olabilir. Önünüzde kocaman bir zaman var bu sebeple gençliğimizin kıymetini bilin ve kendinizi geliştirin. Öncelikle kendimize, ailemize, çevremize ve ülkemize karşı sorumluluklarımız çok iyi bilmeli ve bu yönde kendimizi geliştirmeliyiz. Bu sorumlulukları yerine getirdiğimiz müddetçe bu ülkenin önünde hiçbir güç duramaz bu anlamda bizler sizlere çok güveniyoruz. Ülkemizin içerde ve dışarda birçok düşmanı var bu düşmanlara fırsat vermemek için sistemli bir şekilde çok çalışmamamız lazım” dedi.
SİZLER BİZLERİN GELECEĞİSİNİZ
Kaymakam Güler konuşmasında gençlerin ülkenin geleceğindeki rolüne değindi. Kaymakam Güler, “Sizler bizlerin en değerli varlıklarısınız. Bu ülkenin geleceği yarın siz gençlerin omuzları üzerinde yükselecek. Bu sebeple hem sizlere hem de sizleri yetiştiren öğretmenlerimize büyük görevler düşüyor. Bugün ülkemiz üzerine oynanan oyunları görüyorsunuz. Bu tarih boyunca hep böyle olmuştur, bundan sonrada böyle olacak” dedi. Konuşmaların ardında İstiklal Marşı okundu, bayrak töreninin ardından Kaymakam Güler ve Başkan Köşker öğrencileri sınıflarına uğurladı.
Kaymakam Güler ve Başkan Köşker daha sonra sınıfları ziyaret etti. Matematik ve Coğrafya derslerine konuk olan Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, öğrencilerle birlikte dersi dinledi. Kaymakam Güler ve Başkan Köşker daha sonra öğrenciler eğitim hayatında başarılar dileyerek öğretmenler odasına geçti. Öğretmenler ve okul idarecileriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, talepleri ve sorunları dinledi.