Güler ve Köşker'den okul ziyareti





Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Ziya Gökalp Mesleki ve Anadolu Lisesi’nin bayrak törenine katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, öğrencilere kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.

İYİ DEĞERLENDİRİN

Başkan Köşker gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında, “Ülkemizin gelişmesi, siz gençlerin kendilerini geliştirmesi, yetiştirmesi ile ancak mümkün olabilir. Zamanınızı iyi değerlendirin. Bu sebeple gençliğimizin kıymetini bilin ve kendinizi geliştirin. Zamanında çalışmak çok önemli, zaman akıp gidiyor. Öncelikle kendimize, ailemize, çevremize ve ülkemize karşı sorumluluklarımız çok iyi bilmeli ve bu yönde kendimizi geliştirmeliyiz. Bu sorumlulukları yerine getirdiğimiz müddetçe bu ülkenin önünde hiçbir güç duramaz bu anlamda bizler sizlere çok güveniyoruz” dedi.

SİZE GÜVENİMİZ TAM

Kaymakam Güler konuşmasında gençlere olan güvenin tam olduğuna vurgu yaptı. Kaymakam Güler, “Bu ülkenin geleceği yarın siz gençlerin omuzları üzerinde yükselecek. Bu sebeple hem sizlere hem de sizleri yetiştiren öğretmenlerimize büyük görevler düşüyor. Sizler bu ülkenin, bizlerin geleceğisiniz. Sizlere bu anlamda güvenimiz tam. Bugün ülkemiz üzerine oynanan oyunları görüyorsunuz. Bu tarih boyunca hep böyle olmuştur, bundan sonrada böyle olacak” dedi. Konuşmaların ardında İstiklal Marşı okundu, bayrak töreninin ardından Kaymakam Güler ve Başkan Köşker öğrencileri sınıflarına uğurladı.

SOHBET ETTİLER

Kaymakam Güler ve Başkan Köşker daha sonra sınıfları ziyaret etti. Sınıfları ziyaret eden Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, öğrencilerle birlikte dersi dinledi, sohbet etti. Kaymakam Güler ve Başkan Köşker daha sonra öğrenciler eğitim hayatında başarılar dileyerek öğretmenler odasına geçti. Öğretmenler ve okul idarecileriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, talepleri ve sorunları dinledi.