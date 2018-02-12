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Güler ve Köşker'den okul ziyareti

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi’nde bayrak törenine katıldı, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Güler ve Köşker'den okul ziyareti

12 Şubat 2018 Pazartesi 11:41

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Fatih sultan Mehmet Anadolu Lisesi’nin bayrak törenine katıldı, öğrenci ve öğretmenlerle haftanın ilk gününde bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan yaptığı selamlama konuşmasında, şehitleri rahmetle andı ve yeni haftanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

SİZLERE GÜVENİYORUZ

Başkan Köşker selamlama konuşmasına ‘şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz’ sözleriyle başladı. Başkan Köşker, “Evet çok ciddi bir mücadelenin içerisindeyiz. Kimileri cephede mücadele ediyor kimilerimiz burada mücadele ediyor. Cephede bu vatan için canlarını veren şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bu vatanı en iyi şekilde koruyacak ve daha ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Bunu en iyi şekilde yapabilmeniz için de çok çalışmanız lazım. Kendimizi her alanda geliştirmeli, bu ülkeyi hak ettiği seviyeye ulaştırmalıyız. Bu anlamda sizlere çok güveniyoruz” şeklinde konuştu

SİZLERİN SAVAŞI İLİMLE OLACAK

Başkan Köşker’in ardından selamlama konuşması yapan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, “Bu topraklarda ayakta durmanın zor olduğunu, bu toprakları savunmanın zor olduğunu, tarih her döneminde bizlere göstermiştir. Her zaman içerde ve dışarda bizleri yıkmak isteyen, parçalamak isteyen hainler olmuştur. Ama biz geçmişinden güç alarak gelecekte daha güçlü bir devlet olma yolundayız.  Bu anlamda da sizlere güveniyoruz. Sizlerin savaşları da ilimle, irfanla olacak. Bizim bu topraklardan başka gidecek bir yerimiz yok bu sebeple mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERLE SOHBET

Konuşmaların ardından bayrak töreni gerçekleşti. Tören sonrası Kaymakam Güler ve Başkan Köşker öğrencilerle sohbet etti ve sınıflarına uğurladı. Öğretmenler odasını ziyaret eden Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, burada öğretmenlerle sohbet ederek talep ve önerilerini aldı.

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