“Güler yüzle belediyecilik hizmeti vereceğiz”

Esnaf, dernek, sendika, işyeri ve ev ziyaretleri ile seçim çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Bünyamin Çiftçi, gittiği yerlerde seçim beyannamesinde yer alan projeleri vatandaşlara anlatıyor. İlçe Başkanı Ekrem Karahan, kadın kolları Başkanı Seyhan Dümen, meclis üyesi adayları ve partililerle seçim çalışmalarını sürdüren Çiftçi, esnaf, sendika, dernek ve ev sohbetlerinde projelerini anlatarak, destek istiyor.



31 Mart seçimlerinden sonra Çayırova halkına en kısa kısa sürede güler yüzlü gönül belediyeciliği hizmeti vereceklerini, hizmet memnuniyetine en yüksek seviyede tutmak ve vatandaşların ‘benim belediyem’ diyeceği çalışmalar yapacaklarını belirten Çiftçi, önemli olan vatandaşların hizmete hızlı bir şekilde ulaşması olduğunu söyledi.

HİZMETLER ‘CEP’TE

Teknolojiyi azami derecede kullanacaklarını, vatandaşların belediye hizmetlerini cep telefonuna indirilecek uyulama ile takip edilebileceğini ifade eden Çiftçi,” Sizler belediyeye gelmek zorunda kalmadan almak istediğiniz her hizmeti alacaksınız. Belediye başkanının kapısı sonuna kadar açık olacak. Belediyeye gelmeden belediye başkanına ulaşacaksınız. ”dedi.



Belediye gelen vatandaşların almak istediği hizmetin, kendisine tahsis edilecek personel ile tarafından takip edileceğini anlatan Çiftçi,” Vatandaşımız çayını içerken, işlemleri takip edilecek. Amacımız bürokratik işlemlerin asgari düzeye indirilmesi ve hızlı hizmet vermek” şeklinde konuştu.