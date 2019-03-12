banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Güler yüzle belediyecilik hizmeti vereceğiz”

Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, yeni dönemde güler yüzlü gönül belediyeciliği hizmeti vereceklerini söyledi.

'Güler yüzle belediyecilik hizmeti vereceğiz”

12 Mart 2019 Salı 17:31

Esnaf, dernek, sendika, işyeri ve ev ziyaretleri ile seçim çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Bünyamin Çiftçi, gittiği yerlerde seçim beyannamesinde yer alan projeleri vatandaşlara anlatıyor. İlçe Başkanı Ekrem Karahan, kadın kolları Başkanı Seyhan Dümen, meclis üyesi adayları ve partililerle seçim çalışmalarını sürdüren Çiftçi, esnaf, sendika, dernek ve ev sohbetlerinde projelerini anlatarak, destek istiyor.

31 Mart seçimlerinden sonra Çayırova halkına en kısa kısa sürede güler yüzlü gönül belediyeciliği hizmeti vereceklerini, hizmet memnuniyetine en yüksek seviyede tutmak ve vatandaşların ‘benim belediyem’ diyeceği çalışmalar yapacaklarını belirten Çiftçi, önemli olan vatandaşların hizmete hızlı bir şekilde ulaşması olduğunu söyledi.

HİZMETLER ‘CEP’TE

Teknolojiyi azami derecede kullanacaklarını, vatandaşların belediye hizmetlerini cep telefonuna indirilecek uyulama ile takip edilebileceğini ifade eden Çiftçi,” Sizler belediyeye gelmek zorunda kalmadan almak istediğiniz her hizmeti alacaksınız. Belediye başkanının kapısı sonuna kadar açık olacak. Belediyeye gelmeden belediye başkanına ulaşacaksınız. ”dedi.

Belediye gelen vatandaşların almak istediği hizmetin, kendisine tahsis edilecek personel ile tarafından takip edileceğini anlatan Çiftçi,” Vatandaşımız çayını içerken, işlemleri takip edilecek. Amacımız bürokratik işlemlerin asgari düzeye indirilmesi ve hızlı hizmet vermek” şeklinde konuştu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kaman, Seçimin Favorisi Kaman, Seçimin Favorisi
Büyükgöz Gaziler Esnafını Gezdi Büyükgöz Gaziler Esnafını Gezdi
Karaosmanoğlu’ndan Veda Ziyareti Karaosmanoğlu’ndan Veda Ziyareti
Darıca'da Botanik Park Açıldı Darıca'da Botanik Park Açıldı
Gerçeği aratmayan tatbikat! Gerçeği aratmayan tatbikat!
Bıyık’tan trafiği rahatlatacak proje! Bıyık’tan trafiği rahatlatacak proje!
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Kaman, Seçimin Favorisi
Millet ittifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Serdar Kaman dur durak bilmiyor.

Haberi Oku