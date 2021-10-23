Gültepe Kültür Merkezi’nde Yoğun Tempo

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit’in kurtuluşunun yüzüncü yılında temeli atılan Gültepe Kültür Merkezi’nde çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Kültür merkezinde duvar tuğla işleri tamamlandı. Yoğun şekilde çalışan ekipler, kültür merkezinin yılsonuna kadar yetiştirilmesi için büyük çaba sarf ediyor.

DUVAR TUĞLA İMALATI VE ÇATI İŞLERİ

Çalışma dahilinde yoğun bir emek harcayan Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkezin tuğla duvar imalatı ile çatı işlerini tamamen bitirdi. Merkezde şu an pencere montajları, iç kısım sıva işleri ile su ve elektrik tesisat işleri yapılıyor. Önümüzdeki günlerde binanın dış cephe sıva işlerine başlanacak.

GÜLTEPE’DE HAYATIN MERKEZİNDE

Özellikle kadınlar ve gençler için önemli bir yapı olacak kültür merkezi tamamlandığında sadece önemli bir boşluğu doldurmakla kalmayacak aynı zamanda Gültepe’de hayatın merkezi haline gelecek. Gültepe Mahallesi 4397 ada 22 nolu parselde yapılan kültür merkezinin proje alanı 229 metrekare olarak planlandı. Proje kapsamında 2. bodrum katta millet kıraathanesi, elektrik odası, bir rezerv oda ve bodrum katta bilgisayar odası ve bir bilgisayar odası bulunuyor. Zemin katta bir toplantı odası, çay ocağı ve mescit yer alırken 1. katta konferans alanı ve mescit bulunuyor. 2. katta ise bir toplantı odası ve bir dernek odası bulunuyor. 2. bodrum kat 128,36 m², 1. bodrum kat, zemin kat, 1. kat ve 2. kat 131,16m² olmak üzere 5 katlı olan yapı toplam 653 m² inşaat alanına sahip.

















