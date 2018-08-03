Gültepe Mahallesi Gül Bahçesine Dönüşüyor





Bir sanayi şehri olmasının yanı sıra Kocaeli, yeşil doğasıyla da dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesi yeşilin korunması ve doğanın renklenmesi için birçok çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi’nde 2 bin 500’e yakın birbirinden farklı renklerde yediveren kokulu gül dikimi yaptı. Mahalle adeta gül bahçesine döndü.

BİRBİRİNDEN RENKLİ 2 BİN 500 GÜL

Büyükşehir ekipleri Gültepe Mahallesi’nin Miralay Mümtaz Rekreasyon alanı ve 6 farklı noktasında 2 bin 500’e yakın yediveren kokulu gül dikimi gerçekleştirdi. Ekiplerin özverili şekilde gerçekleştirdiği çalışmalarda kırmızı, sarı, beyaz ve pembe renklerde güller dikildi.

ÇAPA VE TESFİYE İŞLERİ

Aşılı güllerin dikildiği alanlarda ayrıca çapa tesfiye, taş toplama, gül budaması ve sulama işleri de yapıldı. Yapılan işlemlerle Gültepe mahallesinde birçok noktada yeşil alanlar yeni ekilen güllerle daha da renklendirildi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüm ilçelerdeki parklarda yeşillendirme ve gül dikimi işlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.