Gümrük Müdürlüğü Tavşancıl’a Geliyor

Dilovası Belediyesi meclis toplantı salonunda gerçekleşen Eylül Ayı meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in ilçe dışında olmasından dolayı Başkan Vekili olarak Meclis Üyesi İbrahim Dursun başkanlığında gerçekleşti.

İsim yoklamasının ardından Eylül ayı meclisinde 7 gündem maddesi mecliste görüşüldü. Gündem maddeleri içerisinde yer alan Tavşancıl Sahili 2. etap çalışması, Tavşancıl Hizmet Binasının bulunduğu parselde hissesi olan vatandaşlara hisseleri oranında belediye parsellerinden hisse takası yapılması, konuları görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.