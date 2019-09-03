banner429
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gümrük Müdürlüğü Tavşancıl’a Geliyor

Dilovası Belediyesi Eylül Ayı meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkan Vekili İbrahim Dursun’un başkanlığında gerçekleşti.

Gümrük Müdürlüğü Tavşancıl'a Geliyor

03 Eylül 2019 Salı 15:37

 Dilovası Belediyesi meclis toplantı salonunda gerçekleşen Eylül Ayı meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in ilçe dışında olmasından dolayı Başkan Vekili olarak Meclis Üyesi İbrahim Dursun başkanlığında gerçekleşti.
İsim yoklamasının ardından Eylül ayı meclisinde 7 gündem maddesi mecliste görüşüldü. Gündem maddeleri içerisinde yer alan Tavşancıl Sahili 2. etap çalışması, Tavşancıl Hizmet Binasının bulunduğu parselde hissesi olan vatandaşlara hisseleri oranında belediye parsellerinden hisse takası yapılması, konuları görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DilovasıGümrük Müdürlüğü
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
UlaşımPark ‘Mavi Koridor Rallisine’ katıldı UlaşımPark ‘Mavi Koridor Rallisine’ katıldı
Başkan Büyükakın Zabıta Haftasını Kutladı Başkan Büyükakın Zabıta Haftasını Kutladı
Dilovası'na girişler rahatlayacak Dilovası'na girişler rahatlayacak
“Babama çok yardım ettim, klapayı iyi bilirim” “Babama çok yardım ettim, klapayı iyi bilirim”
Başkan Büyükgöz’den çocuklara okul hediyesi Başkan Büyükgöz’den çocuklara okul hediyesi
Gebze Meclisi toplanacak! Gebze Meclisi toplanacak!
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

UlaşımPark ‘Mavi Koridor Rallisine’ katıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da gerçekleşen ‘’Mavi Koridor Doğalgazlı Araçlar Rallisi‘’...

Haberi Oku