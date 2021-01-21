Gümüşhane Kitap ve Belgeselimiz Yayınlandı

Baki Kalan Gök Kubbede Hoş Bir Sedaimiş
Zaman hızla geçiyor
İnsan ömrü kuş misali
Bir varmış bir yokmuş
Şu fani dünyada baki kalan
Gök kubbede hoş bir sedaimiş
Gök kubbede hoşa seda bırakmak içim imkanlarımız ölçüsünde çalışıyoruz.
Bana göre gök kubbede baki kalacak en önemli hoş seda tarihi eserler ve kültür hizmetleridir. Bu konuda elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz.
Kocaeli Gümüşhaneler Derneği Federasyonu tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında www.iktav.com tarafından hazırlanan fotoğraf sanatçısı ve kurgu yönetmeni Şengül Geçal tarafından kurgulanan Gümüşhane ile ilgili hazırladığımız kitap ve belgesellerimizin lingini sizlerle paylaşıyoruz.
Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Prodes Projesi kapsamında desteklenen, tarihi ve yatay mimaride Gümüşhane Konakları örneği projesi ile ilgili belgesel çekmek üzere Gümüşhane’de bir günde devri alem yaptık. Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Olgun tarafından organize edilen program çerçevesinde, Gümüşhane Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş tarafından tahsis edilen araçla Ömer Fidan Bey’in rehberliğinde belgesel çekimlerimize başladık. Başta tarihi Süleymaniye Mahallesi olmak üzere birçok konağın belgesel görüntülerini çektik. Gümüşhane Konakları bir tabloyu andıran mimarisi, bahçeleri ve iç düzeni ile insana göz ve gönül ziyafeti sunuyorb.
Vali Kamuran Taşbilek’i Ziyaret Ettik
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’i makamında ziyaret ederek, belgesel çekimleri ile ilgili bilgi verdik. Gümüşhane’deki tarih ve kültür turizminde marka değere sahip eserler ve konaklar hakkında Vali Beyden bilgi aldık. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’e Cebeli Tarık’tan Çin Seddi’ne Zaferlerimiz ve Şehitliklerimiz kitabımızı hediye ederek, Devri Alem Belgesel Programı olarak çekimlerine devam ettiğimiz İpek Yolu Belgesel Programı ile ilgili bilgi sunduk.Belediye Başkanı Ercan Çimen ile söyleşi yaptık. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ile belgesel çekimleri yapıp, Gümüşhane’nin kültür ve medeniyet tarihimizdeki yeri ile ilgili söyleşi yaptık. Başkan Çimen, Gümüşhane’nin tarihi geçmişi üzerinde durup çok önemli konuma sahip olduğunu, Gümüşhane Konakları’nın mimarisi ile çok önemli bir kültür değeri olduğunu söyledi.Belediye Başkanı Ercan Çimen’e Sakarya Meydan Muharebesi kitabımızı hediye ederek Gümüşhane’de bir parka Sakarya Meydan Muharebesi Şehitler Parkı adı verilmesini önerdik.
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni ziyaret ettik. Gümüşhane’nin eğitimde marka kuruluşlarından Gümüşhane Üniversitesi’ni ziyaret ederek iletişim fakültesi yetkilileri ile görüştük.Gümüşhane anlatılmaz yaşanır sizleri de belgesel tadında Gümüşhane’ye davet ediyoruz.