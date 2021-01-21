Gümüşhane Kitap ve Belgeselimiz Yayınlandı

Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Prodes Projesi kapsamında desteklenen, tarihi ve yatay mimaride Gümüşhane Konakları örneği projesi ile ilgili belgesel çekmek üzere Gümüşhane’de bir günde devri alem yaptık. Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Olgun tarafından organize edilen program çerçevesinde, Gümüşhane Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş tarafından tahsis edilen araçla Ömer Fidan Bey’in rehberliğinde belgesel çekimlerimize başladık. Başta tarihi Süleymaniye Mahallesi olmak üzere birçok konağın belgesel görüntülerini çektik. Gümüşhane Konakları bir tabloyu andıran mimarisi, bahçeleri ve iç düzeni ile insana göz ve gönül ziyafeti sunuyorb.

Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Prodes Projesi kapsamında desteklenen, tarihi ve yatay mimaride Gümüşhane Konakları örneği projesi ile ilgili belgesel çekmek üzere Gümüşhane’de bir günde devri alem yaptık. Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Olgun tarafından organize edilen program çerçevesinde, Gümüşhane Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş tarafından tahsis edilen araçla Ömer Fidan Bey’in rehberliğinde belgesel çekimlerimize başladık. Başta tarihi Süleymaniye Mahallesi olmak üzere birçok konağın belgesel görüntülerini çektik. Gümüşhane Konakları bir tabloyu andıran mimarisi, bahçeleri ve iç düzeni ile insana göz ve gönül ziyafeti sunuyorb.

Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Prodes Projesi kapsamında desteklenen, tarihi ve yatay mimaride Gümüşhane Konakları örneği projesi ile ilgili belgesel çekmek üzere Gümüşhane’de bir günde devri alem yaptık. Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Olgun tarafından organize edilen program çerçevesinde, Gümüşhane Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş tarafından tahsis edilen araçla Ömer Fidan Bey’in rehberliğinde belgesel çekimlerimize başladık. Başta tarihi Süleymaniye Mahallesi olmak üzere birçok konağın belgesel görüntülerini çektik. Gümüşhane Konakları bir tabloyu andıran mimarisi, bahçeleri ve iç düzeni ile insana göz ve gönül ziyafeti sunuyorb.

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