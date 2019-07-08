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Gümüşhaneliler Festivale Hazırlanıyor

Kısa adı Kocaeli GÜDEF olan Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu, kentlerdeki yapılaşmalarda yatay mimariye dikkat çekmek ve Gümüşhane’nin kent konaklarının tanıtımı için Gebze’de festival ve fuar düzenleyecek.

Gümüşhaneliler Festivale Hazırlanıyor

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:13

Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu’nu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Federasyonun Gebze’deki merkezinde yapılan ziyarete Federasyon Başkanı Süleyman Olgun ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ı ağırladı.

Gümüşhane Konaklarının Tanıtımı ve Kent Turizmine kazandırılması için içişleri bakanlığınca ortaklaşa yürütülen PRODES projesi hakkında geniş bilgilendirmenin toplantısına katılan Yaşar Çakmak önümüzdeki günlerde yapılacak tanıtım ve fuar etkinlikler ile ilgili Başkan Süleyman Olgun ve yönetim kurulu üyelerince bilgiler verildi. Devam eden projenin ortaklarından olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi, Gümüşhane Belediyesi ve Gümüşhane İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün yaptığı ve yapacağı çalışmalarda gözden geçirildi.  Önümüzdeki dönemlerde bütün STK ve derneklerin bu ve buna benzer kültürel ve sosyal çalışmaları model alarak daha geliştirilmesi üzerine konuşuldu.

Gümüşhane Konaklarının Tanıtımı ve Kent Kültürüne kazandırılması ile  bu bağlamda yatay mimariye dikkat çekmek için düzenlenecek Festival ve fuarı 28-29-30-31-1 Ağustos 2019 tarihleri arasında Gebze Kent Meydanında yapılacak

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