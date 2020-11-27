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Günde 60 servis aracı dezenfekte ediliyor

Öğrenci ve personel servisi araçları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi alanında dezenfeksiyon ediliyor.

Günde 60 servis aracı dezenfekte ediliyor

27 Kasım 2020 Cuma 10:07

 Tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam ediliyor. Bulaşma riskini en aza indirmek maksadıyla P plakalı servis araçları Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfeksiyon ediliyor.

 

GÜVENLİ SERVİS ARAÇLARI

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu kapsamda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından kullanılan okul servis araçları, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli servis araçları ile fabrikalara işçi taşıyan servis araçları dezenfekte ediliyor. Böylelikle servis araçlarında buluşma riski minimuma indiriliyor.

 

İNSAN SAĞLIĞINA ZARARSIZ ÜRÜNLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen dezenfeksiyon çalışması Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi alanında gerçekleştiriliyor. Alanında eğitimli uzman ekiplerce yapılan dezenfeksiyon çalışmaları modern ekipmanlar ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, insan sağlığına zarar vermeyen biyosidal ürünler ile gerçekleştiriliyor. Dezenfeksiyon çalışmaları sırasında tüm tedbirler alınıyor. Dezenfeksiyon işlemini yapan ekipler özel ekipmanlar kullanıyor.

 

GÜNDE 60 ARAÇ DEZENFEKSİYON EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde yürütülen dezenfeksiyon çalışmasında günde 60 servis aracı dezenfekte ediliyor.

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