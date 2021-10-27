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Gündoğdu, Alikahya’da İncelemelerde Bulundu

Büyükşehir Genel Sekreteri Gündoğdu, Alikahya’daki muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi

Gündoğdu, Alikahya'da İncelemelerde Bulundu

27 Ekim 2021 Çarşamba 13:02

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, kent genelinde gerçekleştirdiği incelemelerle halkın taleplerini yakından dinliyor. Gündoğdu, Alikahya bölgesini ziyaret ederek muhtarlar ve semt sakinleriyle buluştu. Muhtarların taleplerini dinleyen Genel Sekreter Gündoğdu, yanında bulunan Büyükşehir bürokratlarına gerekli talimatları vererek, taleplerin uygun bir şekilde değerlendirilmesini istedi.

 

MUHTARLAR EŞLİK ETTİ

Genel Sekreter Gündoğdu’ya Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Büyükşehir bürokratları, Alikahya Atatürk Mahallesi Muhtarı Özgür Sarıca, Merkez Mahalle Muhtarı Recep Kahveci, Fatih Mahalle Muhtarı Yunus Arıcan, Alikahyaspor Kulüp Başkanı İsmail Parlak, Sportif Direktör Remzi Kahveci, SS 55 No’lu Kooperatif Müdürü Sabahattin Sarıca, iş insanları Sedat Sönmez ve Yılmaz Kesgin ile Özgün Kocaeli İnternet Gazetesi sahibi Özgür Kaplan eşlik etti.

 

“BAŞKANIMIZ YAKINDAN TAKİP EDİYOR”

Ziyaretlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamını ileten Genel Sekreter Gündoğdu, “Ziyaret ettiğimiz noktalarda bize gelen talepleri Başkanımıza ulaştırıyoruz. Vatandaşlardan gelen taleplerle yakından ilgileniyor. Bize verdiği talimat doğrultusunda uygun görülen taleplerin bir an önce yerine getirilmesi için çaba sarf ediyoruz” dedi.

 

 








 

 


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