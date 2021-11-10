banner696
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gündoğdu, Darıca’da BİK Sosyal Tesisi İle Balyanoz Koyunu İnceledi

Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Darıca’da BİK’ten devralınan sosyal tesisler ile Balyanoz Koyu’ndaki sahil parkı çalışmalarını yerinde inceledi

Gündoğdu, Darıca'da BİK Sosyal Tesisi İle Balyanoz Koyunu İnceledi

10 Kasım 2021 Çarşamba 09:43


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, il genelinde yürütülen proje ve çalışmaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda Gündoğdu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca’da Basın İlan Kurumu’ndan (BİK) kiraladığı sosyal tesisler ile Balyanoz Koyu Sahil Parkındaki çalışmaları yerinde inceledi.

 

BİK SOSYAL TESİSİNİ GEZDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Basın İlan Kurumu’nun Darıca Balyanoz Koyu’ndaki sosyal tesislerini gençlik kampı yapmak üzere 10 yıllığına kiraladı. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, gençlik kampına dönüştürülecek olan tesisteki çalışmaları yerinde inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık’ın da hazır bulunduğu incelemede, Genel Sekreter Gündoğdu ilgili daire başkanlarından çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

 

BALYANOZ KOYU’NDAKİ ÇALIŞMALARI DA İNCELEDİ

BİK Sosyal Tesisinden sonra bölgenin yeni cazibe merkezlerinden birisi olacak Balyanoz Koyu Sahil Parkı’ndaki çalışmaları inceleyen Genel Sekreter Gündoğdu’ya Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eşlik etti. Sahil parkı incelemesinde çalışanlara kolaylıklar dileyen Genel Sekretere, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan tarafından çalışmalar hakkında bilgi verildi. Balyanoz Koyu Sahil Parkı’ndaki çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanarak halkın hizmetine sunulması planlanıyor.






Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOCAMAN’DAN DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ MESAJI KOCAMAN’DAN DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ MESAJI
Başkan Büyükakın, ‘’Boşa Geçirecek Bir Dakikamız Bile Yok’’ Başkan Büyükakın, ‘’Boşa Geçirecek Bir Dakikamız...
Başkan Büyükakın; “Atatürk’ün Emaneti Tüm Vatandaşlarımızın Omuzlarındadır” Başkan Büyükakın; “Atatürk’ün Emaneti Tüm...
Marmara Engelliler Derneği'nden Çiftçi'ye Ziyaret Marmara Engelliler Derneği'nden Çiftçi'ye Ziyaret
Başkan Büyükakın, ‘’Milletimizin Vicdanında da Yargılanacaktır’’ Başkan Büyükakın, ‘’Milletimizin Vicdanında...
Özel Bireyler Ve Aileleri Büyükşehir Kamplarında Ağırlandı Özel Bireyler Ve Aileleri Büyükşehir Kamplarında...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

KOCAMAN’DAN DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ MESAJI
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü münasebetiyle Kartepe Belediyesi...

Haberi Oku