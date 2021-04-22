Gündoğdu, Gebze’deki Projeleri Yerinde İnceledi

Gebze bölgesinde birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, devam eden bu yatırımları hızla ilerletiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Gebze Bölgesindeki projeleri yakından takip ediyor.

PROJELERİ TEK TEK YERİNDE İNCELEDİ

Gebze bölgesini içeren dört ilçede ve özellikle Gebze ilçesinde, Büyükşehir Belediyesinin önemli projeleri bulunuyor. Bu projeleri yakından takip eden Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Gebze’nin gençlerine hizmet verecek olan Gebze Sporcu Eğitim Merkezi (GEBZESEM), ilçe merkezi ile Organize Sanayi Bölgesi arasındaki trafiği rahatlatacak TEM yan yollar, Gebze Futbol Sahası ve Alaeddin Kurt Stadı yenileme projeleri gibi önemli projeleri yerinde inceledi.

GÜNDOĞDU, “TEM YAN YOLLAR PROJESİ ZAMANINDA TAMAMLANACAK”

TEM yan yollardaki projenin Gebze için çok önemli olduğunu belirten Gündoğdu, “Buradaki yan yollarımızı inşallah zamanında bitireceğiz. Burası Gebze ilçe merkezi ile Organize Sanayi Bölgeleri arasındaki ulaşım acısından çok önemli. Projenin inşasını etaplar halinde yapıp vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. Proje ilerledikçe bölgedeki trafik daha rahatlıyor ve belli bir düzene giriyor” dedi.

Gezdiği her projeyi detaylı bir şekilde inceleyen Gündoğdu, projelerin işleyişi ve teknik bilgileri hakkında uzman personelden bilgi aldı.

























