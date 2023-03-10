Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, bölgede yapılan çalışmaları denetlemek amacıyla Hatay’ın Defne ilçesine gitti. Depremzedeler için seferber olduklarını söyleyen Gündoğdu, "Hatay Defne ile Kocaeli arasında bin kilometrelik gönül köprüsü kurduk" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, bölgede yapılan çalışmaları denetlemek amacıyla Hatay’ın Defne ilçesine gitti. Depremzedeler için seferber olduklarını söyleyen Gündoğdu, "Hatay Defne ile Kocaeli arasında bin kilometrelik gönül köprüsü kurduk" dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve bölgede görev yapan Büyükşehir personeli tarafından karşılanan Genel Sekreter Gündoğdu, Kocaeli Büyükşehir Hastanesi, çadır kent, konteyner kent, lojistik merkezi ve Antikkapı mutfağında incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Gündoğdu, "Hatay Defne'de yaşayan hemşerilerimiz artık bizim bir kardeşimiz. Kocaeli ile Defne arasında bin kilometrelik gönül köprüsü kurduk. Bu dostluğumuz, bu kardeşliğimiz devam edecek. Kocaeli Büyükşehir olarak Hatay Defne için adeta seferber olduk. Tüm imkanlarımızla bu bölgedeyiz. Personelimiz burada çok önemli çalışmalar yaptılar. Her şeyden önemlisi de Hatay ve Defne’de yaşayanların gönlüne girdiler" dedi.















İHA