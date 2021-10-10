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Gündoğdu, Yürüyüş Yolu’ndaki Çalışmaları İnceledi

Genel Sekreter Gündoğdu, Büyükşehir ekiplerinin Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleştirdiği üst yapı çalışmalarını inceledi

Gündoğdu, Yürüyüş Yolu'ndaki Çalışmaları İnceledi

10 Ekim 2021 Pazar 21:40



 


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İzmit Yürüyüş Yolu’nda devam eden çalışmaları inceledi. Sorumlu mühendislerden proje hakkında detaylı bilgi alan Gündoğdu, “Yürüyüş yolu projemiz şehrimize değer katacak bir proje olacak” dedi.

 

YÜRÜYÜŞ YOLU YAKIN TAKİPTE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla yapımına başlanan ve İzmit’e büyük bir değer katacak olan ‘Yürüyüş Yolu” projesi devam ediyor. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, İzmit çarşısını daha modern bir hale getirecek olan Yürüyüş Yolu projesini yakından takip ediyor. Bu kapsamda Genel Sekreter Gündoğdu, İzmit Yürüyüş Yolu’nda devam eden çalışmaları inceledi.

 

YÜRÜYÜŞ YOLUNDA HUMMALI ÇALIŞMA

Genel Sekreter Gündoğdu’ya Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur ve firma yetkilileri eşlik etti. Sorumlu mühendislerden proje hakkında detaylı bilgi alan Gündoğdu’ya, 3 etap olarak çalışılan proje kapsamında doğu tarafındaki 1. etap çalışmalarında üst yapı imalatlarının devam ettiği ve son aşamaya gelindiği bilgisi verildi. Ayrıca kent mobilyaları için hazırlık yapıldığı, 2. etap çalışması kapsamında altyapı işlemlerinin tamamlandığı, üst yapı çalışmalarının devam ettiği belirtildi. 3. etapta ise güney cephesi üst yapı imalatlarının tamamlandığı, yürüyüş yolu hattında ise üst yapı için yakın zamanda çalışmaların başlayacağı bilgisi verildi.

 

“YÜRÜYÜŞ YOLU PROJESİNİ ÖNEMSİYORUZ”

Şantiye alanındaki bilgilendirmenin ardından Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, alanda incelemelerde bulundu. Yeni Yürüyüş Yolu projesinin İzmit’e büyük bir değer kattığı belirten Genel Sekreter Gündoğdu, “Yürüyüş Yolu projemizi çok önemsiyoruz. Çalışmalar 3 etap şeklinde devam ediyor. Alanda hummalı bir çalışmamız var. İnşallah buradaki çalışmaları zamanında bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu projemiz ile İzmit’in çarşısı daha da güzelleşecek ve yayaların kullanım alanı daha da artacak” dedi.





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