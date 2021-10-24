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Gündoğdu’dan Yürüyüş Yolunda Hafta Sonu Denetlemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kent Merkezi için en önemli proje olan Yeni Yürüyüş Yolundaki çalışmaları inceledi

Gündoğdu'dan Yürüyüş Yolunda Hafta Sonu Denetlemesi

24 Ekim 2021 Pazar 20:43

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İzmit Yürüyüş Yolu’nda devam eden çalışmaları inceledi. Gündoğdu, hafta sonu yaptığı incelemelerde çalışan personele baklava ikram etti.

 

YÜRÜYÜŞ YOLU YAKIN TAKİPTE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla yapımına başlanan ve İzmit’e büyük bir değer katacak olan Yeni Yürüyüş Yolu Projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İzmit çarşısını daha modern bir hale getirecek olan Yeni Yürüyüş Yolu, Genel Sekreter Gündoğdu’nun da yakın takibinde. Bu kapsamda Genel Sekreter Gündoğdu, İzmit Yürüyüş Yolu’nda devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

 

ESNAFLA GÖRÜŞME

Genel Sekreter Gündoğdu’ya Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur ve firma yetkilileri eşlik etti. Sorumlu mühendislerden proje hakkında detaylı bilgi alan Gündoğdu’ya, 3 etap olarak çalışılan proje kapsamında gelinen son durum iletildi. Çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Genel Sekreter Gündoğdu, esnafla da görüştü.

 

“ŞEHİR MERKEZİNİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK”

Projenin hızla devam ettiğini belirten Genel Sekreter Gündoğdu, “Yeni Yürüyüş Yolu Projemizi çok önemsiyoruz. Proje yakın takibimizde. Kimseyi üzmeden, mağdur etmeden bu projemizi bitirmeyi hedefliyoruz. Bugün yapılan çalışmaları yerinde gördük. Projemiz İzmit’e büyük bir değer katacak. 3 etap şeklinde devam ediyor. Alanda hummalı bir çalışmamız var. İnşallah buradaki çalışmaları zamanında bitirerek, vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bugün yaptığımız incelemelerde vatandaşlarımız ve esnafımızla görüşme fırsatı bulduk. Özellikle esnafımızın projeye büyük bir desteği var” açıklamasında bulundu.

 

 









 

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