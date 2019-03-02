Güne, Recep Dursun’la Başladılar

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediye Başkan Adayı Avukat Recep Dursun, 31 Mart öncesinde yoğun temposuna devam ediyor. Başkan Adayı Recep Dursun bu defa Beylikbağı Sarı Camii mevkiinde işe giden vatandaşlara simit dağıtarak “hayırlı işler” diledi.

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun gün içindeki yoğun temposunu aralıksız sürdürüyor. Başkan Adayı Recep Dursun’un son durağı bu defa Beylikbağı oldu. Beylikbağı Sarı Camii mevkiinde işe giden vatandaşlara simit dağıtan Recep Dursun, Gebzelilere “hayırlı işler” diledi. Gerçekleştirilen sabah programına Millet ittifakı Gebze Meclis üyesi adayları Cüneyt Nalbant, Ferzende Yakın ve Kayhan Özler de katıldı.