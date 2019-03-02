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Güne, Recep Dursun’la Başladılar

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediye Başkan Adayı Avukat Recep Dursun, 31 Mart öncesinde yoğun temposuna devam ediyor. Başkan Adayı Recep Dursun bu defa Beylikbağı Sarı Camii mevkiinde işe giden vatandaşlara simit dağıtarak “hayırlı işler” diledi.

Güne, Recep Dursun'la Başladılar

02 Mart 2019 Cumartesi 07:58

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun gün içindeki yoğun temposunu aralıksız sürdürüyor. Başkan Adayı Recep Dursun’un son durağı bu defa Beylikbağı oldu. Beylikbağı Sarı Camii mevkiinde işe giden vatandaşlara simit dağıtan Recep Dursun, Gebzelilere “hayırlı işler” diledi. Gerçekleştirilen sabah programına Millet ittifakı Gebze Meclis üyesi adayları Cüneyt Nalbant, Ferzende Yakın ve Kayhan Özler de katıldı.

Başkan Adayı Recep Dursun, sabah sürprizi yaparken işe gitmek için durakta bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Sabah programına CHP Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Yaşa Erdoğan, Gençlik kolları üyeleri ve partililer katıldı. Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun, “Vatandaşlarımıza günaydın dedik. Onlara hayırlı işler diledik. Emeğin kenti Gebze’de sabah erken saatlerde yola çıkan Gebzelilerle sohbet ettik” dedi. 
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halk 4 gün önce

seçim yaklaşınca camii gelir akıllarına

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Abdullah 5 gün önce

Sabah namazini sati camiinde eda ettikten sonra birlikteydik
Basarilar dilerim gebzede chp tarihindeki en yuksek oyu alacaktir

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