Başkan Adayı Recep Dursun, sabah sürprizi yaparken işe gitmek için durakta bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Sabah programına CHP Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Yaşa Erdoğan, Gençlik kolları üyeleri ve partililer katıldı. Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun, “Vatandaşlarımıza günaydın dedik. Onlara hayırlı işler diledik. Emeğin kenti Gebze’de sabah erken saatlerde yola çıkan Gebzelilerle sohbet ettik” dedi.
Güne, Recep Dursun’la Başladılar
Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediye Başkan Adayı Avukat Recep Dursun, 31 Mart öncesinde yoğun temposuna devam ediyor. Başkan Adayı Recep Dursun bu defa Beylikbağı Sarı Camii mevkiinde işe giden vatandaşlara simit dağıtarak “hayırlı işler” diledi.
Başkan Adayı Recep Dursun, sabah sürprizi yaparken işe gitmek için durakta bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Sabah programına CHP Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Yaşa Erdoğan, Gençlik kolları üyeleri ve partililer katıldı. Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun, “Vatandaşlarımıza günaydın dedik. Onlara hayırlı işler diledik. Emeğin kenti Gebze’de sabah erken saatlerde yola çıkan Gebzelilerle sohbet ettik” dedi.
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