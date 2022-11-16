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Güney, Tepeköy’de ilk kez oy kullanacak gençlerle buluştu

-Gençler ’den Güney’e yoğun ilgi

Güney, Tepeköy'de ilk kez oy kullanacak gençlerle buluştu

16 Kasım 2022 Çarşamba 12:37

-Güney, Tepeköy’de ilk kez oy kullanacak gençlerle buluştu 
-Güney ”LİDERİMİZ BİZLERE IŞIK TUTMAKTADIR”
-Güney “Gençler önümüzdeki seçimlerde gereken dersi çok iyi verecek”
- İzmit’te Ak Partili Gençler Hız Kesmiyor

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Av. Ali Güney, Gençlik Kollarının düzenlemiş olduğu ‘Gençlik Buluşması’ programı kapsamında partiye yeni üye olan ve ilk kez oy kullanacak çok sayıda genç ile bir araya geldi.

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Av. Ali Güney, İzmit İlçe Gençlik Kolları’nın düzenlemiş olduğu ‘‘Gençlik Buluşması” programı kapsamında Tepeköy Mahallesi’nde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin yoğun katılımı ile gerçekleşen buluşmada, Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş, İlçe Teşkilat Başkanı Yusuf Yıldız, İlçe Başkan Yardımcısı İsmail Solmaz, Gençlik kolları yöneticileri, Tepeköy Mahalle Başkanı Selman Karaaslan ve Tepeköy Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bulgurcu, hazır bulundu. 
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