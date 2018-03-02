Güreşçiler, Milli Takım kampına seçildi

Büyükşehirli güreşçiler, Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasını 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonu, Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün birlikte organize ettiği ve 350 sporcunun katıldığı Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Amasya Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Şampiyonaya Yıldız Erkekler Kategorisinde, 10 siklette, 32 ilden, 350 sporcu katılım sağladı. Türkiye şampiyonası öncesi Erzincan ve Bilecik’te gerçekleştirilen müsabakalarda ilk 16’ya girmeyi başaran sporcuların mücadele ettiği şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünden 4 sporcu mindere çıktı.

BÜYÜKŞEHİRLİ GÜREŞÇİLER MİNDERE ÇIKTI

Şampiyonaya dört sporcu ile katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, 45 kiloda Yusuf Demir ve Musa Tankuş, 60 kiloda Kadir Aydede, 110 kiloda da ise Salih Erkök’ten oluşan sporcu kafilesi ile ilimizi temsil etti.

DÖRTTE İKİ YAPTILAR

İlk tur müsabakalarını rahat geçen mavi beyazlılar ikinci turda biraz zorlansalar da rakiplerini yenerek çeyrek finale kalmayı başardı. Aynı gün mindere çıkan Kadir Aydede iki rakibini yenerek çeyrek finale kaldı. Ancak çeyrek final müsabakasını kaybedince rakibinin de finale çıkamaması sonucu turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. 45 kiloda çeyrek finale kalan iki Kağıtsporlu güreşçiden Musa Tankuş, Erzurumlu zorlu rakibine uzun bir mücadele sonucu yenildi. Rakibinin finale çıkması üstüne Tankuş, repesaja kaldı.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Büyükşehirli Yusuf Demir ise geçen senenin Avrupa üçüncüsü ile çeyrek final müsabakası yaptı. Rakibine karşı sayı ile geri durumda iken rakibini tuş pozisyonuna getiren Demir, bu fırsatı değerlendiremedi. Müsabakanın son saniyelerinde ise rakibini yine tuş pozisyonuna getiren Demir bu sefer kaçırmayarak rakibini tuşladı ve yarı finale kalmayı başardı. Yarı final müsabakasında da rakibini teknik üstünlükle yenen mavi beyazlı Yusuf finale çıktı.

1 GÜMÜŞ VE 1 BRONZ

Final müsabakaları şampiyonanın ikinci gününde yapıldı. İlk olarak mindere repesaja kalan Kağıtsporlu güreşçi Musa Tankuş çıktı. Tankuş repesaj karşılaşmasında rakibini geçerek üçüncülük maçına çıkmaya hak kazandı. Üçüncülük maçında da rakibini geçen Tankuş, bronz madalyanın sahibi oldu.

Final müsabakasında ise mavi beyazlı güreşçi Yusuf Demir ilk devreyi önde kapamasına rağmen müsabakanın sonunda avantajlı durumunu koruyamayarak final müsabakasını kaybetti ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Derece elde eden iki sporcu, 11-28 Mart tarihlerinde Gebze’de yapılacak olan Milli Takım kampına seçildi.