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Gürültü Kirliliği Kalp Krizini Tetikliyor

Gürültü kirliliğine karşı gece-gündüz demeden denetimler yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ses sınırını aşan işletmelere para cezası keserken tekrar eden işletmelere daha ağır cezalar uygulanıyor

Gürültü Kirliliği Kalp Krizini Tetikliyor

02 Ekim 2020 Cuma 10:39

Tüm dünyanın koronavirüs salgınına odaklandığı bugünlerde insan sağlığını tehdit eden kaynaklardan bir diğerini de gürültü kirliliği oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre kalp krizinden ölen hastaların yüzde 2’si gürültü kaynaklı stresin kurbanı oluyor. Gürültünün yarattığı kronik stres; kalp krizi, inme, yüksek tansiyon gibi tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. İnsan sağlığını ciddi derecede tehdit eden bu faktörün etkilerini en alt seviyeye indirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gece-gündüz denetimler yaparak ses ölçümleri alıyor.

 

YAŞAM KALİTESİ DÜŞÜYOR

Haftada 40 saat 85 desibele maruz kalanlar, sürekli işitme sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Trafik, fabrikalar, eğlence mekânları ve daha pek çok alanda gürültü kirliliği yaşam kalitesinin düşmesine yol açıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, gürültü kirliliğine karşı vatandaşların ve çevrenin sağlığını kurumak için yerinde ölçümler yapıyor.

 

YERİNDE ÖLÇÜM YAPILIYOR

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzurunun kaçmaması, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Talepler üzerine gece-gündüz demeden denetleme yapan ekipler gürültü kirliliği nedeniyle gelen şikâyet ve talebi değerlendirerek ses seviyesi ölçer il yerinde ölçüm yapıyor.

 

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Gelen şikâyetleri değerlendiren Büyükşehir ekipleri önceki akşam da Kartepe-Suadiye bölgesinde denetimlerde bulundu. Bölgede ikamet eden ve Büyükşehir’e şikâyetini ileten Sabahattin Eken, bulunduğu bölgede akşamları çok ses olduğunu belirterek, “Geceleri daha çok ses oluyor. Bundan çok rahatsız oluyoruz. Büyükşehir 153’ü arayarak şikâyetimizi dile getirdik. Ekipler geldiler, buraları denetlediler. Allah razı olsun. Bu şikâyetlerimizin bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

 

2020’DE 280 BİN TL’LİK CEZA KESİLDİ

Öte yandan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince gürültü kirliliğine karşı çeşitli yaptırımlar uygulanıyor. 2020 yılının üç çeyreklik periyodunda 11 işletmeye önlem aldırılırken 5 işletmeye 280 bin TL’yi aşan idari para cezası verildi. Büyükşehir ekipleri bu zaman zarfında 140 kez denetim gerçekleştirdi.

 

ŞİKÂYETLER BÜYÜKŞEHİR 153’E

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi, kent halkının tüm talep ve şikâyetlerini iletmeleri için kuruldu. Vatandaşların Büyükşehir 153’ü arayarak dile getirdikleri taleplerin, buradan ilgili birimlere aktarılarak hızlı bir şekilde çözülmesi hedefleniyor. Gürültü kirliliği konusundaki şikâyetler de yine Büyükşehir 153 aranarak iletilebiliyor.














 






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