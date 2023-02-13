banner885
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Güvenli alanlara yerleştirilen depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Çayırova ilçesine getirilen depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılanıyor.

Güvenli alanlara yerleştirilen depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor

13 Şubat 2023 Pazartesi 13:54

 Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından göçük altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, kurtarılan depremzedeler ile bölgeden tahliye ediliyor. Bazı depremzedeler Çayırova Belediyesi ve Kaymakamlık öncülüğünde Çayırova'ya getirildi. Belediye ve Kaymakamlık personelleri, güvenli alanlara yerleştirilen depremzedeleri düzenli olarak ziyaret ederek, ihtiyaçlarını not alıyor. Ekipler gıda ürünleri, bot, kışlık giyim gibi malzemelerin yer aldığı paketleri depremzedelere ulaştırıyor. Depremzedeleri yalnız bırakmayan ekipler, hastane ve diğer ihtiyaçlarını da anında yerine getiriyor. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DepremAFADPazarcıkDilovasıGebzeKocaeliDarica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
MARMARA DEPREMİNDEN MARAŞ DEPREMİNE BELGESELCİNİN NOT DEFTERİ MARMARA DEPREMİNDEN MARAŞ DEPREMİNE BELGESELCİNİN...
Lise öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor Lise öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor
Deprem bölgesine takviye ekip Deprem bölgesine takviye ekip
Başka araca çarpmamak için manevra yapan otomobil dereye uçtu Başka araca çarpmamak için manevra yapan otomobil...
Depremzedeler için dikiş makinelerinin başına geçtiler Depremzedeler için dikiş makinelerinin başına...
Kocaeli'nin kahramanları 79 kişiyi yıkıntıların arasından kurtardı Kocaeli'nin kahramanları 79 kişiyi yıkıntıların...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner881

banner883

banner377

MARMARA DEPREMİNDEN MARAŞ DEPREMİNE BELGESELCİNİN...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz....

Haberi Oku