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Güvenli ulaşım için halk otobüsleri denetlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle, İzmit ilçesindeki özel halk otobüsleri ve yolcu taşıma araçları denetlendi.

Güvenli ulaşım için halk otobüsleri denetlendi

17 Ekim 2019 Perşembe 09:38

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetim Dairesi Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle, İzmit ilçesinde kooperatife bağlı olarak çalışan halk otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle otobüs sürücülerinin belgelerine, alkol kontrolüne ve UKOME Toplu Taşıma Araçları yönetmeliğinde yer alan kurallara uyup uymadıklarına bakıldı.

40 ARAÇ DENETLENDİ 12’Sİ CEZA ALDI

Kooperatife bağlı olarak çalışan halk otobüslerine yönelik düzenlenen denetimlere, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetim ekipleri ile trafik polislerinin yanı sıra asayiş polisleri de katıldı. Özel halk otobüsleri haricinde ekipler, yolcu taşıma araçlarını da denetledi. Denetimlerde 40 araç incelenirken şoförlerin UKOME Toplu Taşıma Araçları yönetmeliğinde yer alan kurallara uyup uymadıkları, alkol kontrolü ve sürücü belgeleri incelendi. Kurallara uymayan 12 araca cezai işlem uygulandı.

PERİYODİK DENETİMLER SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetim Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, ilçeler arası denetimli yolcu taşıma araçlarında ve şehir içi özel halk otobüslerinde periyodik denetimler gerçekleştiriyor. Ulaşım Denetim ekipleri, belirlenen duraklarda şoförlerin kıyafetleri, durak kullanımı, günlük hareket programına uyup uymadığı, yolcu taşıma sayısı, duraktan yolcu alınıp alınmaması gibi yönetmelikte uyulması gereken kuralları titizlikte denetliyor.

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