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Güvenli yolculuk için otobüsler kışa hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait UlaşımPark otobüsleri kışa hazır

Güvenli yolculuk için otobüsler kışa hazır

01 Aralık 2020 Salı 11:57

1 Aralık 2020 Salı günü itibarıyla (bugün) başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, otobüslerin üzerinde takılı yaz lastiklerini Avrupa Birliği’nin kabul ettiği, üzerinde ‘kar kristali’ sembolü bulunan kış lastikleriyle değiştirmeye başladı. Plaj yolu garajında bulunan lastik bakım onarım atölyesinde yaz lastikleri teker teker değiştirilen araçlar kış şartlarına hazırlandı.

 

OTOBÜSLERİN KIŞLIK BAKIMLARI DA YAPILDI
Araçları kışa hazırlayan bakım onarım atölyesindeki mekanikerler, araçların antifiriz kontrolü, akü temizliği, hava, yağ ve yağ filtresi değişimi, kalorifer ve klima bakımları, disk balata değişimi, iç ve dış yüzeysel kontrollerini yapıyor. Ayrıca araçların genel kontrolleri de iş güvenliği kurallarına uygun şekilde gerçekleştiriliyor.

 

ACİL DURUMLARDA
Araçların zorlu kış koşullarında yaşayabileceği arıza durumlarında hazırda bekletilen acil durum aracıyla, otobüslerin arıza yaşadığı konumuna ulaşım sağlayarak müdahale edilecek. Gerçekleşen bu mevsim değişikliğinde vatandaşların konforlu, rahat ve tam vaktinde ulaşım sağlayabilmeleri için UlaşımPark çalışanları teyakkuzda bekleyerek bir sorun halinde anında hizmet sağlayacak.

 

SAĞLIKLI YOLCULUK

Gerçekleştirilen bakımların yanı sıra araçlarda son teknoloji dezenfekte işlemi de sağlanıyor. Her gün sabaha kadar temizlik ordusu tarafından tek tek dezenfekte edilen araçlar sefere hazır olarak bekletiliyor. Önce sağlık, sonra yolculuk mottosuyla araçlarını pırıl pırıl yapan UlaşımPark yolcularına, konforlu yolculuğun yanı sıra sağlıklı bir yolculuk imkanı da sağlıyor.

 



AA
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