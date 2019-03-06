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Güvenlik toplantısı yapıldı!

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirildi.

Güvenlik toplantısı yapıldı!

06 Mart 2019 Çarşamba 09:43

Toplantıya; Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra,  Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutan Vekili Alb. Ufuk Şerbetçi, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci,  İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan ve diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı. Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.


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