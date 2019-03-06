Güvenlik toplantısı yapıldı!

Toplantıya; Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutan Vekili Alb. Ufuk Şerbetçi, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan ve diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı. Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.