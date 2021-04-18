Güvercinlik Mahallesi’ndeki Eski Okul Sosyal Tesise Dönüştürüldü

Büyükşehir Belediyesince hizmete sunulan, muhtarlık binasının da bulunduğu sosyal tesiste ve bahçesinde, Kovid-19 önlemleri kapsamında çeşitli kültürel etkinlikler yapılabilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce, muhtarların, “Muhtar Aktif Etkin Çözüm” sistemi üzerinden gönderdiği talepler değerlendirmeye alınıyor. Değerlendirmeler sonucunda ortak kullanım alanlarının onarımı ve inşası yapılıyor, malzeme yardımında bulunuluyor. İşçiliği ise vatandaşlar tarafından imece usulü ile yapılıyor.

BÜYÜKŞEHİR, MUHTARLARIN HİZMETİNDE

Büyükşehir Belediyesince, mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, cami, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın, mezarlık gibi ortak kullanım alanlarının yeniden yapımı ve tadilatı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Muhtarlıklar ve mahalle konaklarının tamirat ve tadilat gerektiren işleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarda kapı, boya, kalebodur, fayans, hazır beton, işçilik, kum ve demir gibi ihtiyaçlar karşılanıyor. İşçilik ise imece usulüyle yapılarak, çalışmalara vatandaşların da katılımı sağlanıyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlara da destek veriliyor.

ATIL DURUMDAKİ OKUL SOSYAL TESİSE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Bu kapsamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmit ilçesi Güvercinlik Mahallesi’nde atıl durumda bulunan eski okul binası yenilenerek, sosyal tesis olarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

TAMAMLANAN İŞLER

Büyükşehir ekiplerince, Güvercinlik Mahallesi’ndeki 92 metrekare alana sahip binanın çatısı onarıldı, kaba inşaatı tamamlandı. PVC camları takılan binanın, iç alçı sıva işleri tamamlandı. Eski okul binasının çevresi perde beton ile kapatıldı. Tamamlanan inşaatın tüm malzeme ve işçiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce karşılandı. Muhtarlık binasının da bulunduğu sosyal tesiste ve bahçesinde, Kovid-19 önlemleri kapsamında çeşitli kültürel etkinlikler yapılabilecek.

MUHTAR’DAN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Muhtar Sedat Öztürk ve vatandaşlar, yapımı tamamlanan sosyal tesis ile birlikte mahallenin önemli bir ihtiyacının karşılandığını belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

DÜĞMECİLER MAHALLESİ CAMİİ

Ayrıca, İzmit ilçesi Düğmeciler Mahallesi’ndeki caminin de dış cephe onarımı gerçekleştirildi, dış boya malzemesi yardımında bulunuldu. Boya işçiliği ise muhtarlık tarafından karşılandı. Cami, güzel bir görünüme kavuşturuldu.







































