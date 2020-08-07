banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Güzelle Mahallesi'ne eğitim tesisi kararı

Gebze Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Oturumu Gebze Belediye Başkan Vekili Selamet Güner başkanlığında gerçekleşti. Meclis oturumu yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanmasıyla başladı.

Güzelle Mahallesi'ne eğitim tesisi kararı

07 Ağustos 2020 Cuma 16:27

Önerge ile gündeme dahil edilen madde ile birlikte toplam 21 gündem maddesinin görüşüldüğü Ağustos Ayı Meclis oturumunda gündemin üçüncü maddesi Gaziler Mah. 482 ada 491 parsel ile bu parselin güneyindeki tescil harici alanın bir kısmının eğitim tesis alanı olmasına ilişkin İmar Komisyon Raporu oy birliğiyle kabul edildi. Gebze Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Oturumu 3 Eylül Perşembe günü saat 16:00’da gerçekleşecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova'ya 3.000 Kişilik Camii Çayırova'ya 3.000 Kişilik Camii
Darıca Sahil Parkı’na yeni restoran Darıca Sahil Parkı’na yeni restoran
Darıca'nın gururu oldular Darıca'nın gururu oldular
Ünlü Belgeselci Somuncuoğlu'na vefa Ünlü Belgeselci Somuncuoğlu'na vefa
Vali, Covid-19 tedbirlerini denetledi Vali, Covid-19 tedbirlerini denetledi
Kandıra'nın karpuzu bir numara Kandıra'nın karpuzu bir numara
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Çayırova'ya 3.000 Kişilik Camii
Protokolü Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Çayırova Mahallesi’nde inşa edilecek...

Haberi Oku