Güzelle Mahallesi'ne eğitim tesisi kararı

Gebze Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Oturumu Gebze Belediye Başkan Vekili Selamet Güner başkanlığında gerçekleşti. Meclis oturumu yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanmasıyla başladı.

Önerge ile gündeme dahil edilen madde ile birlikte toplam 21 gündem maddesinin görüşüldüğü Ağustos Ayı Meclis oturumunda gündemin üçüncü maddesi Gaziler Mah. 482 ada 491 parsel ile bu parselin güneyindeki tescil harici alanın bir kısmının eğitim tesis alanı olmasına ilişkin İmar Komisyon Raporu oy birliğiyle kabul edildi. Gebze Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Oturumu 3 Eylül Perşembe günü saat 16:00’da gerçekleşecek.



