Güzeller ve Arapçeşme Birlikte iftar yaptı

Gebze Belediyesinin geleneksel iftara sofrası Güzeller ve Arapçeşme Mahallesi sakinlerini aynı sofra etrafında bir araya getirdi. Gebze Belediyesi önünde kurulan iftar sofrasına mahalleliler büyük ilgi gösterdi. Gebze Belediyesi tarafından organize edilen iftar programına Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Belediye Başkan Yardımcıları Nilay Ayran Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, Arapçeşme Mahalle Muhtarı Remzi Kandaz, Güzeller Mahalle Muhtarı Mümin Yılmaz ve mahalle sakinleri katıldı.

11 AYIN SULTANI

İftar öncesi masaları tek tek dolaşarak mahalle sakinleri ile sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, mahalle sakinlerinin öneri ve taleplerini aldı. Başkan Köşker yaptığı konuşmasında, “Rabbime şükürler olsun ki iki mahallemizle birlikte iftar açmayı bizlere nasip etti. Ramazan Ayı 11 ayın sultanı. Bu ay kazandığımız manevi duygularımızın geri kalan 11 ayda da devam etmesini Allah’tan temenni ediyorum. Ramazan ayının da çoğu gitti azı kaldı, bu ayın nimetlerinden faydalanmak lazım, bol bol hanemize sevap işletmemiz lazım.

GÜZEL ŞEHİR GÜZEL İNSANLAR

Birlik ve beraberlik olan bu ayda bir olacağız, diri olacağız inşallah. Bu ülke kolay bir ülke değil üzerinde çok oyunların döndüğü zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Gelişen bir ülkeyiz ve bunu hazmedemiyorlar ve dostlarımızı da zor durumda bırakmaya çalışıyorlar. Gebze’mizde gün geçtikçe gelişiyor, güzelleşiyor. Güzel şehri güzel insanlar kurar. Bizler Gebzeliler olarak Allah’ın izni ile güzel insanlarız ve Gebze’miz daha da değişip güzelleşecek. Ben bir kez daha iftar programımıza katılımlarınızdan ötürü teşekkür ediyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi.

ÇOCUKLARA ÖZEL İKRAMLAR

İftar sofralarının bereketi olarak adlandırılan çocuklar her iftar sofrasında olduğu gibi yine unutulmadı. Çocuklar için birbirinden güzel hediyeler verildi, özel oyunlar sahnelendi ve ikramlarda bulunuldu. Çocuklar için özel sahnelen oyunda çocuklar oldukça keyifli zamanlar geçirirken ikramları Başkan amcaları bizzat kendisi yaptı. Başkan Köşker çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ve Osmanlı macunu ikramında bulundu.