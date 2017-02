GÜZELOĞLU KOCAELİ DE SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI

Akçakoca toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanı sıra; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Vali Yardımcıları; Ahmet Büyükçelik, Osman Sarı, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, İlçe Belediye Başkanları, İl Kurum Müdürleri, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, OSB Yönetim Kurulu Başkanları, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nejat Hasan Karaağaçlı, Kocaeli Esnaf Odası Başkanı Kemal Kaya katıldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Kocaeli Milli İstihdam Seferberliği Toplantısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarından oluşan video gösteriminin ardından program Marka Genel Sekreteri Şevki Kırıcı’nın istihdam teşviki hakkındaki bilgilendirme sunumu ile devam etti.

Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’nun yaptığı konuşmalarında; “ Değerli konuklar bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Türkiye’de başlatılan Milli İstihdam Kocaeli ili değerlendirme toplantımızı açıyoruz. Toplantımızın bu amaç doğrultusunda insanımız, ilimiz ve ülkemiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli Cumhurbaşkanımızın TOBB şurasında bahsettiği gibi bu ülkeye olan gönül borcumuz, bu ülkeyi geleceğe taşıma ve geleceğe güçlü bir şekilde aktarma kararlılığında önemli bir dönüm noktasındayız. Türkiye ekonomik anlamda da bu iş birliği çevrelerinin uzun bir zamandır manipülasyonuna karşı tavır almıştır. Gerek ekonomik finansal piyasalarda, gerek değerlenme noktasında yapılan yorumlarda, noktalarda ve bütün değerlemelerde Türkiye’nin reel tablosu her zaman hakim ve galip gelecektir.

ARTAN İŞSİZLİK KONUSUNDA BİR MİLLİ DURUŞU, BİR MİLLİ SEFERBERLİĞİ, CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFINDAN BAŞLATMIŞ BULUNUYORUZ.

Bugün ekonomi piyasalarının ve ekonominin çok önemli bir konusu istihdam ve işsizlik üzerine toplanmış bulunmaktayız. Özellikle artan işsizlik konusunda bir milli duruşu, bir milli seferberliği Cumhurbaşkanımız tarafından başlatmış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu çağrısı ve başlattığı perspektifte 9 Şubat’ta 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile istihdamda adeta devrim sayılabilecek kolaylıklar ve destekler sağlandı. Desteklerin en önemlisi 1 Ocak ve 31 Aralık 2017 tarihleri arasında bir kişinin asgari ücretten istihdamı 773 lira gibi bir büyük yükü devletimiz işverenimizin üzerinden aldı. Bunun yanı sıra sunulan diğer istihdam kolaylıkları; iş sağlamak adına, iş kapısında buluşturmak adına çok büyük destek ve katkıları sağlıyor.

KOCAELİ’NİN POTANSİYELİNE İNANIYORUZ, BİLİYORUZ, GÜVENİYORUZ.

Her fırsatta ifade ediyor ve inanarak altını çiziyoruz ki Türkiye’nin ekonomik, ticari gelişimini belirleyen, etkileyen, yönlendiren stratejik bütün sektörlerde üretim boyutunda çok büyük zenginlikler sunan bir iliz. Bu noktada baktığımız zaman 31 Aralık 2016 itibari ile Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında toplam çalışan sayımız 616 bin 627 kişidir. Kocaeli, Türkiye’nin toplam çalışan oranı bakımından %3’üne tekabül eden bir sayıyı istihdam ediyor. İş-Kur üzerinden 2016 yılına baktığımız zaman da 2016 yılının sonu itibari ile İş Kur’a bağlı işsiz sayımız 55 bin 112’dir. Şüphesiz bu rakamlar üzerinden bugünden itibaren başlayan seferberliğimizde ki hedefimiz; İş-Kur üzerinden işsiz veya kayıtlı işsizlerin işe girmesini her gün ve her gelecek gün takip edilmesi, aza taşınması, bu sayının istihdam piyasası açısından zirveye ulaşmasıdır. Bu seferberlik gönül seferberliğidir. Kocaeli’nin potansiyeline inanıyoruz, biliyoruz, güveniyoruz. Bugünkü toplantımızda 2017 için Kocaeli’mizde gerek kurumsal, gerek organize bölgeleri ve gerekse bireysel firmaları açısından hedeflemeleri paylaşmalarını rica ediyoruz. Ortaya çıkacak tablo inanın hem ilimiz hem de ülkemiz adına inandığımız bütün değerlerin, yürüdüğümüz kutlu yürüyüşün hem hızlandırıcısı hem de sağlayıcısı olacaktır. Başlayan seferberliğin, talimatlar doğrultusunda Valiliğimizce anlık izleneceğini, kenti hedeflerine taşırken her kurum arasına en yüksek bir koordinasyon sağlanması Valiliğimiz tarafından, İlçelerimizde Kaymakamlarımız tarafından bir seferberlik ruhuyla yakından izleneceğini belirtmek istiyorum. Bu duygularla toplantımızın hayırlı geçmesini dileyen” Sayın Valimiz katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’nun konuşmalarının ardından toplantı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nejat Hasan Karaağaçlı, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nejat Hasan Karaağaçlı, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ve OSB Yönetim Kurulu Başkanlarının Çalışma hayatında milli seferberlik programı kapsamında kısa ve uzun vadede istihdama yapabilecekleri katkıyı dile getirdiler.