GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

HAC kuralarının çekileceği tarih belli oldu

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adaylarını belirlemek için 24 Şubat Cuma günü Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu’nda kura çekilecek.

HAC kuralarının çekileceği tarih belli oldu

22 Şubat 2017 Çarşamba 22:54


Bu yılki hac için 1 milyon 892 bin 724 kişinin katılacağı kura, saat 15.00'te Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında basın ve kamuoyuna açık yapılacak.

Kura sonuçlarına aynı gün saat 23.00'den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "http://hac.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Kurada kesin kayıt hakkı elde edenler, 27 Şubat-10 Mart 2017 tarihleri arasında "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kesin kayıtlarını yaptırabilecekler.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine kura sırası gözetilerek 16-24 Mart 2017 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

2017 yılı haccına müracaat eden şehit yakını (anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları) ve gazilerin (kendisi ve eşi) kayıtları ise 16-24 Mart 2017 tarihleri arasında konaklama türüne ait hac ücretini yatırmaları şartıyla il müftülüklerinde yapılacak.

Hac çıkışları 31 Temmuz-26 Ağustos, dönüşleri ise 5-30 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak. Hac kesin kayıt işlemleri ve hac konaklama ücretleri ile ilgili detaylı açıklama ilerleyen zamanlarda yapılacak.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması gerektiği bilinciyle il ve ilçe müftülüklerince Nisan ayından son çıkış gününe kadar eğitim ve seminerler düzenleyecek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
HAC Kuralarının çekileceği Tarih Belli Oldu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
54 ilaç, SGK kapsamından çıkartıldı 54 ilaç, SGK kapsamından çıkartıldı
O oran yüzde 76.8'e yükseldi O oran yüzde 76.8'e yükseldi
1 milyon kişi geçiş yaptı... Peki son gün ne zaman? 1 milyon kişi geçiş yaptı... Peki son gün ne...
Gebze-Silvan Proje İşbirliği Gebze-Silvan Proje İşbirliği
Türkiye’deki havası kirli 8 il açıklandı! Türkiye’deki havası kirli 8 il açıklandı!
Tapu Kadastrodan Sevindirecek Haber! Tapu Kadastrodan Sevindirecek Haber!
Yukarı Çık

54 ilaç, SGK kapsamından çıkartıldı
SGK, 54 ilacı ödeme listesinden çıkardı.

Haberi Oku