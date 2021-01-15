banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hacıemiroğulları Beyliği Belgeselimiz Yayınlanıyor

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın bugünkü paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Hacıemiroğulları Beyliği Belgeselimiz Yayınlanıyor

15 Ocak 2021 Cuma 10:04

TGRT Belgesel Tv de Danişment Gazi’nin torunları tarafından Ordu Mesudiye de kurulan Hacıemiroğulları beyliği belgeselimiz yayınlanıyor .
An itibari ile (14 Ocak 2021 ) TGRT belgesel Tv de www.devrialem.tv olarak 3 yıl önce Devri Alem belgesel programı olarak Ordu da çektiğimiz Hacıemiroğulları beyliğinin başkenti Ordu Mesudiye Kaleköy belgeseli yayınlanıyor.
Dünyanın birçok ülkesi ve Türkiye genelinde çektiğimiz devri alem belgesel tv programımız birçok ulusal ve bölgesel tv kanalında yıllardan beri yayınlanmakta beğeni ile izleniyor.
15 yıldan beri Devri Alem belgesel programı her sabah saat 07:00` da TGRT belgesel tv de yayınlanmaya devam ediyor. Programın tekrarı gece saat 03:00`da yayınlanıyor.
Gebze Gazetesinde de yayınlanan bölüm .
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vatandaşa Gıda, Öğrenciye İnternet Yardımı Vatandaşa Gıda, Öğrenciye İnternet Yardımı
Amerika’nın Parçalanma Sürecine Canlı Şahitlik Yapıyoruz Amerika’nın Parçalanma Sürecine Canlı Şahitlik...
Kocaeli'de Yangın Çıkan Evde Hasar Oluştu Kocaeli'de Yangın Çıkan Evde Hasar Oluştu
Kocaeli'de Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 250 Kişiye Para Cezası Kocaeli'de Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 250 Kişiye...
Haydi Çocuklar Namaza,Kayıtları Başladı Haydi Çocuklar Namaza,Kayıtları Başladı
CUMA HUTBESİ CUMA HUTBESİ
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Vatandaşa Gıda, Öğrenciye İnternet Yardımı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi salgın süresince vatandaşların gıda ve hijyen ihtiyaçlarını, öğrencilerin...

Haberi Oku