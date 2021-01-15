TGRT Belgesel Tv de Danişment Gazi’nin torunları tarafından Ordu Mesudiye de kurulan Hacıemiroğulları beyliği belgeselimiz yayınlanıyor .

TGRT Belgesel Tv de Danişment Gazi’nin torunları tarafından Ordu Mesudiye de kurulan Hacıemiroğulları beyliği belgeselimiz yayınlanıyor .

TGRT Belgesel Tv de Danişment Gazi’nin torunları tarafından Ordu Mesudiye de kurulan Hacıemiroğulları beyliği belgeselimiz yayınlanıyor .

An itibari ile (14 Ocak 2021 ) TGRT belgesel Tv de www.devrialem.tv olarak 3 yıl önce Devri Alem belgesel programı olarak Ordu da çektiğimiz Hacıemiroğulları beyliğinin başkenti Ordu Mesudiye Kaleköy belgeseli yayınlanıyor.

Dünyanın birçok ülkesi ve Türkiye genelinde çektiğimiz devri alem belgesel tv programımız birçok ulusal ve bölgesel tv kanalında yıllardan beri yayınlanmakta beğeni ile izleniyor.

15 yıldan beri Devri Alem belgesel programı her sabah saat 07:00` da TGRT belgesel tv de yayınlanmaya devam ediyor. Programın tekrarı gece saat 03:00`da yayınlanıyor.