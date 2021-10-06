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Hafif Ticari Araç İle Otomobil Çarpıştı, 7 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Hafif Ticari Araç İle Otomobil Çarpıştı, 7 Kişi Yaralandı

06 Ekim 2021 Çarşamba 16:51

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Ş.K. yönetimindeki 06 BYC 158 plakalı hafif ticari araç ile A.D. idaresindeki 41 AIA 533 plakalı otomobil, Akdurak Mahallesi Kışla Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan A.D, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan sürücüler ile 5 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.










AA
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