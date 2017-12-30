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Hafızlık yarışması Kocaeli Finali Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl İmam Hatip öğrencileri arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, hafızlık ve ezan okuma yarışmasının Kocaeli il finali düzenlendi.

Hafızlık yarışması Kocaeli Finali Yapıldı

30 Aralık 2017 Cumartesi 10:34

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl İmam Hatip öğrencileri arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, hafızlık ve ezan okuma yarışmasının Kocaeli il finali düzenlendi.

Din öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada Kur’an- Kerim’i güzel okumada Gebze İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden  Abdurrahman Dedeoğlu Kocaeli 1. si, Güzel Ezan okumada Abdülkadir Yakup Kocaeli 2.si ve Ramazan Şeker Kocaeli 3. sü oldu.

İl finalinde dereceye giren öğrencilerin bölge final yarışmasına katılmaya hak kazandığı kaydedildi. 

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