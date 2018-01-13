Hafriyat sahasından park alanına

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı hızla gelişen Kocaeli ili genelinde, inşaat, alt yapı ve üst yapı yakım çalışmalarında çıkan malzemeleri, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde doğal yapısı bozulmuş sahalara tespit edilerek dökülüyor. Büyükşehir Belediyesi bu sahaların projelendirme ve izin süreçlerinden sonra hafriyat toprağı ile bu sahaları doldurarak, halkın dinlenip eğleneceği yeşil alanlar oluşturuyor. Gerçekleştirilen bu çalışmalarla Kocaeli genelindeki birçok yerleşim yerinde, yeni yeşil alanlar halkın hizmetine sunuluyor.

2017’DE 11 MİLYON TON MALZEME

Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğünden elde edilen bilgilere göre şuan Gebze Bölgesinde 2, İzmit ve diğer bölgeler olmak üzere toplamda Kocaeli genelinde 14 hafriyat sahasında dolgu çalışmaları devam ediyor. 2017 yılı verilerine göre yaklaşık 11 milyon ton malzeme, hafriyat sahalarına döküldü. Dökülen bu malzemeler sonrası kapasitesi dolan hafriyat sahalarının estetik bir hale getirilmesi hedeflenmektedir.

DOLGU ALANINDAN PARKA

Büyükşehir Belediyesi dolgu sonrası dolan hafriyat sahalarını yeşil ve park alanı olarak estetik bir görünüme kavuşturup sosyal amaçlı kullanılmasını sağlıyor. Bu kapsamda Tavşanlı Rekreasyon Alanı, Tatlıkuyu Vadisi Rekreasyon Alanı, Çağdaş Kent Park Alanı, Muallimköy Rekreasyon Alanı, Pelitli Rekreasyon Alanı, Yukarı Hereke Rekreasyon Alanı, Tuana Evleri Rekreasyon Alanı, Barış Vadisi Park Alanları, Sepetçiler Rekreasyon Alanı, İlimtepe 1. Etap Rekreasyon Alanı kente kazandırılan yerler arasında bulunuyor.

7 GÜN 24 SAAT DENETİM VE KONTROL

Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve zabıta birimleri haftanın her günü, 7 gün 24 saat hafriyat toprağı, inşaat yıkıntısı atığı denetimlerini düzenli olarak yapıyor. ‘‘2872 Sayılı Çevre Kanunu’’nun ve ‘‘Hafriyat Toprağı İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’’nin ilgili maddelerine istinaden yapılan denetimlerde, kanun ve yönetmeliğe aykırı hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı dökümü yapanlar hakkında yaptırım ve cezai işlem uygulanıyor. 2008 yılından 2018 yılına kadar yaklaşık olarak 34 milyon 684 bin TL para cezası kesilmiş olup, bunun 2 milyon 395 bin TL’si 2017 yılında uygulanan cezai işlemleri oluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi hafriyat denetiminde hafriyat araçları uydu takip sistemini kullanarak, kaçak hafriyat çalışmalarının öne hızlı bir şekilde geçiyor.

3 MİLYON METRE KÜP NİTELİKLİ MALZEME TEKRAR KULLANILDI

Kocaeli sınırları içerisinde yapılan kazı çalışmalarından çıkan toprak, stabilize ve grovak gibi benzer nitelikli malzemeler dolgu sahalarına atılmayarak tekrar kullanılıyor. Bu malzemeler Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri, kamu kurumları, özel ve tüzel kişi ağaçlandırma, park alanı düzenleme çalışmalarında, yol yapımı, inşaat temel dolgusunda ve tarım arazileri rehabilitesinde kullanılıyor. Bu işlemler denetimli, amacı dışına çıkmadan ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Bu sayede Kocaeli’de 2011 yılından bu yana 22 milyon 950 bin metreküp nitelikli malzeme geri kazandırılmış olup, bunun 3 milyon 748 bin metreküpü 2017 yılında geri kazandırıldı. Böylelikle Hafriyat Toprakları yeniden değerlendirmesiyle ülke milli gelirine katkı sağlanıyor.