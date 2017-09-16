Hafta sonu 9 ilçede elektrik kesintisi
Kocaeli’nin 9 ilçesinde elektrik kesintisi meydana gelecek
Darıca
Saat 09.00 – 17.00: Cami Mahallesi
Gebze
Saat 09.00 – 17.00: Arapçeşme Mahallesi
Saat 09.00 – 17.00: İnönü Mahallesi
Çayırova
Saat 09.00 – 18.00: Özgürlük Mahallesi
Başiskele
Saat 09.00 – 13.00: Yeniköy Merkez Mahallesi, Seymen Mahallesi
Saat 14.00 – 17.00: Paşadağ Mahallesi, Fatih Mahallesi
Kartepe
Saat 09.00 – 18.00: Serinlik Köyü, Örnek Köy, Karpuzdere
Saat 14.00 – 16.00: Suadiye Orta Mahallesi
Saat 11.00 – 13.00: Çepni Mahallesi
Saat 09.00 – 11.00: Başaran Mahallesi
Derince
Saat 09.00 – 17.00: Yenikent Mahallesi Körfez
Saat 09.00 – 18.00: Sevindikli Köyü
17 EYLÜL PAZAR
İzmit
Saat 09.00 – 17.00: Mehmet Ali Paşa Mahallesi
Gebze
Saat 09.00 – 16.00: Balçık Köyü
Çayırova
Saat 09.00 – 18.00: Özgürlük Mahallesi Kartepe
Saat 09.00 – 18.00: Serinlik Köyü, Örnek Köy, Karpuzdere
Başiskele
Saat 09.00 – 14.00: Barbaros Mahallesi, Serdar Mahallesi
Saat 09.00 - 17.00: Damlar Mahallesi, Körfez Mahallesi
Kandıra
Saat 09.00 – 15.00: Akçakase Köyü, Elmacık Köyü, Kocakaymaz Köyü, Dalca Köyü, Sepetçi Köyü, Eğercili Köyü, Gebeşler Köyü, Hacışeyh Köyü, Topluca Köyü, Hüdaverdiler Köyü, Goncaaydın Köyü