Hafta sonu Belediye ekipleri tam kadro sahada

Gebze Belediyesi’nin icracı müdürlüklerine bağlı ekipler; hafta sonlarında uygulanan sokağa kısıtlama zamanlarında hizmet vermeyi sürdürüyor. Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, hafta sonu ana arter ve caddeler başta olmak üzere mahallelerde yıkama çalışmasının yanı sıra çöp toplama, konteynır bakım-onarım, süpürme hizmetlerini de yerine getiriyor. Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sokakta yaşayan patili canlar için, ilçenin dört bir yanında besleme faaliyeti yapılıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde veteriner işlerine bağlı ekipler tarafından ayrıca; vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışması da gerçekleştiriliyor. Belediye yetkilileri çalışmaların belirlenen program dahilinde devam edeceği bilgisini paylaştı.