Hafta Sonu D-130’da Ağaçlar Budanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafta sonu D-130 karayolu kenarında bulunan ağaçlarda bakım ve onarım çalışması yapacak.





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-130 Karayolu Vezirçiftliği Kavşağı ile Yuvacık Kavşağı arasında kalan yol kenarında bulunan ağaçlarda bakım ve budama çalışması yapacak. Çalışma süresince kontrollü araç geçişi sağlanacak.

BAKIM VE BUDAMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek hafta içi yoğun trafik nedeniyle yapamadığı çalışmalara ağırlık veriyor. Bu kapsamda taşıt trafiğini olumsuz etkileyen dalların budaması yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi D-130 Karayolu Vezirçiftliği Kavşağı ile Yuvacık Kavşağı arasında kalan yol kenarında bulunan ağaçlarda da bakım ve budama çalışması yapacak.

2 HAFTA SONU ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilecek çalışmalar kısıtlamaların olduğu hafta sonlarında yapılacak. İlk hafta 30 – 31 Ocak tarihlerinde yapılacak bakım ve budama çalışmaları Gölcük – Kandıra istikametinde gerçekleştirilecek. İkinci hafta sonu ise çalışmalar Kandıra – Gölcük istikametinde yapılacak. Çalışma süresince araç geçişine tek şeritten kontrollü bir şekilde verilecek.















