SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.), acil durumlar ve enerji bekleyen yeni abone bağlantılarına yönelik hafta sonu çalışmalarını sürdürüyor. Şirket tarafından alınan karar çerçevesinde zorunluluk arz etmeyen çalışmalar ertelenmeye devam ederken; yeni abone bağlantıları ve can ve mal güvenliği açısından yapılması gereken işlemlere ara verilmeyecek.

SEDAŞ ekipleri, yaşamsal ihtiyaçların başında gelen enerji hizmeti için ara vermeden çalışmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalırken, daha kaliteli enerji için hafta sonu da hizmetler sürecek.

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de 1,9 milyon aboneye enerji hizmeti sağlayan SEDAŞ ekipleri, çalışmalarına 7/24 devam ediyor. Gece gündüz demeden görev başında bulunan ekipler sayesinde iş dünyasından sağlık sektörüne pek çok alanda enerjinin devamlılığı sağlanıyor. Şebekelerde meydana gelebilecek teknik arızalar nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerine anında müdahale eden SEDAŞ ekipleri, gerekli manevraları çabucak tamamlayarak abonelere kısa sürede yeniden enerji hizmeti veriyor.

Hafta sonu durmak yok

Abonelere sağlanan enerji hizmetinin aksamaması için kolları sıvayan SEDAŞ; hafta sonu da çalışmalarına ara vermeyecek. Faaliyet gösterilen dört kentte de gerekli tüm izinler alınırken; zorunluluk arz eden bakım, onarım ve yatırım çalışmaları hız kesmeden sürecek. Tüketicilerin can ve mal güvenliği ve enerji bekleyen yeni abone bağlantıları için zorunluluk taşıyan çalışmalar süresince; planlı kesintiler gerçekleştirilecek. Alt yapıda yaşanabilecek zararların önüne geçerek daha kaliteli ve kesintisiz enerji hizmetinin sağlanabilmesi için yapılan çalışmalarda; kesintiden etkilenen aboneler SMS yoluyla önceden bilgilendirilirken, www.sedas.com kurumsal web sitesinden de yapılacak planlı çalışmalar duyuruluyor. Can ve mal güvenliği açısından aciliyet arz eden ve enerji bekleyen yeni abone bağlantılarına yönelik çalışmalar haricinde, enerji kesintisi gerektiren çalışmalar ileriki bir tarihe ertelenmeye devam edecek.