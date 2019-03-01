“Haftada bir günümü Gebze’de geçireceğim”

Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze’nin Kocaeli için çok önemli bir ilçe olduğunu belirterek “haftada bir günümü burada geçireceğim” dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Gebze’de temaslarda Bulunan Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası üyeleriyle buluştu. Gebze Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programa AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, AK Parti eski milletvekili Eyüp Ayar, Gebze Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Kenan Çelik ve oda üyeleri katıldı.



Programda berber ve kuaförlere hitap eden Büyükakın, geçtiğimiz 10 yılda kentte yapılan projelerin tümünde imzası olduğunu söyleyerek; “Bundan sonra yapılacak işleri aynen devam edeceğiz. Metro çalışması başladı devam ediyor, askeri alanı Millet Bahçesi yapılmasını gündemimize aldık, daha önce bitirilemeyen bir spor kompleksi vardı, onu bu dönemde bitireceğiz. Hem kapalı salon maçları hem uluslararası turnuvalar yapılacak” dedi.

FATİH SULTAN MEHMET MÜZEDE YAŞATILACAK



Devamında “Gebze’de en çok önem verdiğim projelerden biri Hünkar Çayırı Projesi” diyen Büyükakın, “Orayı, sanki rahmetli Fatih Sultan Mehmet Han oradaymış gibi bir hava oluşturup, bir müze yapmak istiyoruz. Hem Fatih Sultan Mehmet’e olan vefa borcumuzu öderiz, hem de turizm alanı oluştururuz. Şehri etkinliklerle canlı tutmak lazım, kültürle sanatla, sporla bu şehri zenginleştirmek lazım. Gebze zaten özellikle ekonomi açısından çok güçlü bir merkez, buranın daha güçlenmesi, bu gücün yanında insanların huzur içinde yaşaması için Gebze’ye ayrıca kültürel, hayata canlılık katan çalışmalar yapmamız lazım. Önümüzdeki dönemde bunu Zinnur Bey’le birlikte yapacağız” dedi.

METRO CİDDİ RAHATLAMA SAĞLAYACAK



Trafik konusunda metronun ciddi bir rahatlama sağlayacağını kaydeden Büyükakın “Ben Genel Sekreter olduğumda üzerinde çalıştığım bir proje vardı, toplam araç sayısını eksiltmeden trafiği rahatlatmak için çalışmıştık. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu tamamlayacağız” ifadelerine yer verdi.



“Bu bölgenin insanı her şeyi hak ediyor, çalışıyor, üretiyor” diyen Büyükakın, “Organize Sanayi Bölgesi’ne geçişte köprülerin yapılmasıyla ilgili aksamalar yaşanmış, onların da tamamlanmasını sağlayacağız. Gebze, kentimizin en önemli ilçelerinden bir tanesi. İbrahim Başkan’ın yaptığı gibi her hafta gelmeye devam edeceğiz. Haftada en az bir günümü burada geçireceğim” dedi.

SAHİPLENİRSEK KENTİ MARKA YAPARIZ



Günümüzde şehirlerin yarıştığını da kaydeden Büyükakın “Şehri bir elbise markası gibi tanıtıma ihtiyacı var. İş dünyasının gelişmesi, istihdamın artması, insanların zenginleşmesi için ekonomiye ön açacak çalışmalar yapmak lazım. Kaldırım, meydan düzenlemeleri, aydınlatmalar gibi çalışmaları daha titizlikle yapacağız. Seçildikten sonra bu şehirde yaşayan herkesin sahiplenmesiyle bu kent marka olabilir. Burayı sadece sanayi üretiminin yapıldığı, insanların sosyal anlamda hiçbir şey yapmadığı bir yer olmaktan çıkarmamız lazım” ifadelerine yer verdi.