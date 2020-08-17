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Haftasonu 107 kişi kurtarıldı

KOSKEM liderliğinde Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hafta sonu 107 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

Haftasonu 107 kişi kurtarıldı

17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:57

15 Haziran’da başlayan yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda 107 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

 

107 VATANDAŞ KURTARILDI

Önemli bir hizmeti yerine getiren Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme, geçtiğimiz hafta 218 vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtarmıştı. Ekipler hafta sonu da sahillerde görev yaptı. Hafta sonu Kandıra sahillerinde Cebeci’de 44, Kumcağız’da 38, Kerpede 7, Sarısu’da 1, Seyrekte 4, Karamürsel’de 4, Bayramoğlu’nda 3, Darıca sahilinde 6 kişi olmak üzere toplamda 107 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı.

 

33 VATANDAŞA AMBULANS SAĞLIK HİZMETİ

Öte yandan görev bölgelerinde 33 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. KOSKEM ekipleri göreve başladıkları günden bugüne kadar 1472 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Kocaeli’de halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti, haftanın yedi günü saat 10.00 ile 18.00 arasında veriliyor. Cankurtaranlık hizmeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 101 kişilik ekipten oluşuyor.

 

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