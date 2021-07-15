Hain Darbe Girişimi ve Anadolu Basını Sergisi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 15 Temmuz Hain Darbe girişimi ile ilgili yazmış olduğu makaleyi sizlere sunuyoruz.

Yıl dönümleri önemlidir…

Tarihi geçmişi canlı tutmak tarihi geçmişlerle ilgili bilgi, belge ve arşiv toplamak gerekiyor. İKTAV Araştırma Merkezi kütüphanemiz binlerce bilgi, belge, kitap, tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetinde.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü dolayısı ile Gebze Gazetesi ve Devri Alem Belgesel TV olarak İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi kütüphanemizde, hain darbe girişimi ile ilgili Anadolu Basını Sergisi açtık.

Sergide, 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra Anadolu’nun çeşitli illerinde yayınlanan gazetelerin manşetlerinin yer aldığı gazeteleri toplayarak, ‘Anadolu Basını 15 Temmuz Hain Darbe Girişimini Nasıl Gördü’ adı ile bir arşiv oluşturduk.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Avrasya Gazeteciler Derneği’nin ortaklaşa olarak gerçekleştirdiği ilk sergimiz, hain darbe girişiminin birinci yılında Adana’da Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde 15 Temmuz 2017 günü açıldı. Sergi ve arşivimiz daha sonra Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde açılmaya devam etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde sergimiz, Gebze’de İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi kütüphanesinde bir hafta süre ile açık kalacak.

Sergi ile ilgili Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com sosyal medya hesabından yapılan paylaşımı sizlerle paylaşıyoruz.

https://fb.watch/v/FZR2pK4A/

Geçtiğimiz yıllarda açılan sergi ile ilgili Gebze Gazetesi’nde yer alan haberi sizlerle paylaşıyorum.

Manşetlerle 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Sergisi açıldı!

Araştırmacı gazeteci ve Devri Alem Belgesel Program Yapımcısı İsmail Kahraman, darbenin yıl dönümü ile ilgili İKTAV Belgesel Yayıncılık Kütüphanesinde Hain Darbe Girişimi ve Manşetlerle Anadolu Basını sergisi açtı.

Sergi ile ilgili Gebze Gazetesi canlı yayın yaptı

15 Temmuz hain darbe girişimin 4. yıl dönümünde İKTAV Belgesel Yayıncılık Kütüphanemizde Gazete Manşetlerinde Hain Darbe Girişimi Anadolu Basını Sergisi ile ilgili Gebze Gazetesi canlı yayında İsmail Kahraman bilgi veriyor.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1726133154207951?d=n&sfns=mo

Arşivin önemi

Arşivcilik önemlidir, arşivler bir milletin hafıza senedidir. Arşiv çalışmaları geçmişe ışık tutup, geleceği aydınlatan en önemli çalışmalardır. Maalesef yeteri kadar arşivciliğe önem vermiyoruz. Birçok olay yaşayıp, bunları arşiv çalışması haline getirmediğimiz için bunları unutuyoruz. Keşke tüm yaşananları gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde arşivleyip bilgi ve belgeleri ile tam olarak aktarabilsek.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4 yılı dolayısı ile İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kütüphanemizde Manşetlerle Hain Darbe Girişimi Gerçeği Gazete Manşetleri Sergisi açarak tarihe karşı görevimizi yapmaya çalıştık.

Araştırmacı gazeteci ve belgeselci olmanın ötesinde arşivciliği önemseyen bir kişi olarak Gebze’de İKTAV Kütüphanesini oluşturduk. Binlerce kitap, belgesel, video görüntü, dokümanının olduğu bu vakıfta, 15 Temmuz hain darbe girişimi için de ayrı bir bölüm açarak, o geceyle ilgili çektiğimiz videoları, gazete arşivlerini, yaşananları bilgi ve belgeleri ile tarih araştırmacılarının hizmetine sunduk.

Türkiye’nin dört bir tarafında yayınlanan Anadolu gazetelerinin, darbeden sonra yayınlanan ilk sayılarını toplayarak sergi haline getirip, Avrasya Gazeteciler Derneği2nin resmî internet sayfasından da kamuoyu ile paylaşarak araştırmacıların bilgisine sunduk.

http://www.avrasyagazetecilerdernegi.com/2017/10/05/agrtden-tarihi-sergi/

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında birçok etkinlikler yapılıyor. (Gebze gazetesi 15 Temmuz 2020)

Hain darbe girişimi üzerinden 5 yıl geçti. 5 yılda çok şeyler değişti, deyim yerinde ise millet olarak tarihe canlı şahitlik yaptık. Hain darbe girişimi öncesi ve sonrasında yaşananları keşke herkes anılarını yazarak kitaplaştırsa.

Devri Alem Belgesel TV Programı olarak 5 yıl önce hain darbe kalkışmasını Kafkas Cephesi Savunması Belgeseli çekmek için gittiğimiz Erzurum, Bayburt ve Karadeniz Bölgesinde yaşadık.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Bayburt Belediyesi’nin Dede Korkut Şenlikleri için Bayburt’ta bulunuyorduk. Dede Korkut Şenlikleri’nde Bayburt Kop Dağı Savunması belgesel sunumu gerçekleştirecektik, ancak gece alçak darbe girişimini yaşadık. Bayburt meydanından canlı yayın yaparak yaşadığımız olayları not alıp arşivledim.

***

Darbeler tarihi ile ilgili Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da Belgeselcinin Not Defteri köşesinde yer alan makalelerimden bazıları;

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=23797

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1194&t=makale

https://www.gazetegebze.com.tr/makale/amp/1240

https://www.gazetegebze.com.tr/haber/amp/2625