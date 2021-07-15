Hain Darbe Girişiminin Yıl Dönümü ve Darbeler Tarihi

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin üçüncü yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz hain darbe Hadisesinin yaşandığı gün Kafkas Cephesi belgesel çekimleri ayrıca. Bayburt belediyesinin davetlisi olarak belediye tarafından geleneksel olarak düzenlenen dede Korkut şenliklerinde Kop Dağı Savunması belgesel sunumu yapmak için Bayburt’taydım. Gece Saat 23.00 sıralarında bütün TV kanalları son dakika olarak hain darbe girişimini bildirdiğinde içim ürpermiş, tüylerim diken diken olmuştu. Olayı duyduğumda kendimi dışarı atıp ne olup bittiğini anlamaya çalışırken binlerce Bayburtlu ellerinde Türk bayrağı darbe girişimini lanetleyen sloganlar atarak valilik ve Belediye binasının önünde toplanmaya başladığını gördüm. Vali ve belediye Başkanı vilayet binasında toplantı yaparken bir süre sonra Bayburt Garnizon Komutanı makam arabası ile valilik makamına geldi. Her geçen saat aynı yerde olan valilik ve belediye binasının bulunduğu yer binlerce Bayburtlu tarafından doldurulmuş yapılan konuşmalar da darbe girişimine tepki göstertiliyordu. Konuşmalar ve halkın coşkusunu biz de facebook sayfamızdan canlı olarak yayınlayarak tarihe not düşmüştük. Aradan üç yıl geçmesine rağmen hain darbe girişimi ve o gece yaşadıklarımı dün gibi hatırlıyorum

DARBELER TARİHİNDEN DERS ALDIK MI? Hain darbe girişiminin 3. yıl dönünde Ata dede memleketim Giresun’da İKTAV Belgesel Yayıncılık www.iktav.com olarak Vatan Yahut Fındık Belgeseli çekiyorum. Bu satırları sizlere darbe gerçeği ile ilk yüzleştiğimiz Giresun’dan yazıyorum. Yaşı 60’a merdiven dayamış bizim nesil Başbakan Menderes’in idamı ile sonuçlanan 1960 darbesi başta olmak üzere darbelerin ne olduğunu çok iyi bilir. 1960 doğumlu olan ve Darbe gerçeğini iyi bilen, meslekte 43 yılı geride bırakan bir gazeteci ve Belgeselci olarak hain girişimin başarılı olması halinde doğuracağı sonuçları yakinen tahmin edebiliyorum. Tam anlamı ile ülkemiz işgal edilecek iç karışıklık ve savaş çıkartılarak Suriye ve Irak gibi yapılacaktık. 1960 darbesinde dünyaya gözünü açmış, 1980 darbesini askerde yaşamış, 28 Şubat’ın etkilerini hissetmiş biri olarak neler olabileceğini iyi biliyordum. 15 Temmuz’da yaşanan sadece bir darbe değil, aynı zamanda Ülkemiz üzerinde emelleri olan Emperyalist güçlerin, içimizde ki taşeronlarla, üniforma giymiş teröristlerle gerçekleştirdiği bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz başka bir ifadeyle bir İç savaş provasıydı. Türk Milleti bu hain girişime karşı birlik ve beraberliğini gösterdi, bağımsızlığının peşinden koştu ve işgale izin vermedi. 251 şehit, binlerce yaralı… Tarihinde ilk kez saldırıya uğrayan Gazi Meclis, ülkemizi korumakla görevli Emniyet kuvvetlerimize yönelik saldırılar… Bu ihanet gecesinde Türkiye adeta uçurumun kenarından döndü. Milletimizin feraseti, Başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye büyük millet meclisinde bombalara direnen milletvekilleri devlet adamlarımızın dirayetli duruşları tehlikeyi bertaraf etti. O gece hızlı kararlar alarak hainlere yakalanması talimatı veren Yargı mensupları, canları pahasına mücadele eden Emniyet personelimiz, dönemin 1.Ordu Komutanı ve hain gecede vekâleten Genelkurmay başkanı olan başta Orgeneral Ümit Dündar ve kahraman Mehmetçiklerimiz, 81 Milyonu gazi olan milletimizle büyük bir destanı yazdılar. Bizlerde, 15 Temmuz’u unutmamak adına gazeteci ve Belgeselci olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Gerek çeşitli il ve ilçelerde verdiğimiz konferansların yanı sıra gerekse hazırladığımız belgesellerle tarih not düşüyoruz. 15 Temmuz sonrası çoğunlukla Anadolu basını olmak üzere gazetelerin manşetlerini açtığımız sergilerle bu direnişi konuklarımızla buluşturuyoruz. 15 Temmuz’u unutturmama ve gelecek kuşaklara aktarma adına Belgeselci olarak üzerimize düşeni yapmanın yanı sıra, yakın bir zamanda hayata geçirdiğimiz İKTAV Belgesel Yayıncılık Araştırma Merkezi Kütüphanemizdeki 15 Temmuz Hain Darbe girişimi ile ilgili Anadolu basını fotoğraf sergisi, belgesel video Arşivimizi araştırmacıların hizmetine sunduk. İKTAV Belgesel Yayıncılık Araştırma kütüphanemizde geniş bir arşiv oluştu. Avrasya Gazeteciler Derneği olarak, hazırladığımız Sergiyi Türkiye Gazeteciler Federasyonu toplantısında sergiledik. Belgesel ve video arşivlerimizi araştırmacıların bilgisine sunarak kubbede hoş seda bırakmak istedik.

TÜRKİYE’NİN DARBELERLE İMTİHANI Ben dünyaya gözlerini 1960 darbesi ile açmış bir gazeteciyim. Anacığıma küçük yaşlarda, ben ne zaman dünyaya geldiğimi sorduğumda, İhtilal olup, Menderes indirildiği zaman derdi hep. Ardından öğrenciyken, 1970 Muhtırasını gördük, Asker iken 1980 darbesini yaşadık, gazeteci olarak 28 Şubat, 27 Nisan ve son olarak 15 Temmuz’a şahitlik ettik. Neredeyse her 10 yılda bir darbelerle yüzleşmek Türk siyasi tarihinin acı bir geleneği oldu. Ancak, en hain darbe girişimi olan 15 Temmuz’da Türk Milletinin sokaklara çıkarak, tanklara ve mermilere karşı yazdığı destan, bu ülkede bir daha darbeye yer olmadığının ve o dönemlerin geride kaldığının en güzel göstergesi oldu. 27 Mayıs çok şey ifade eder. Türk Demokrasi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi için. 27 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı işlenmiş bir cinayet ve Türkiye halkının seçtiği başbakanın ve Bakanlarının idam edilmesi demektir. Acaba darbe olmasaydı bugün Türkiye ne olurdu sorusu önemli cevap arar. Dünyayı gezen bir belgeselci olarak diyorum ki darbeler olmasaydı, Türkiye bugün çok önemli noktalarda olurdu. Türkiye bugün Avrupa ülkeler gibi gelişmiş noktalarda olurdu. Türkiye uluslararası markalarda çok önemli konuma gelirdi, terörden söz edilmezdi. Her şey 1960 ihtilali ile yaşandı. Çok partili demokratik hayatın önü kesildi, her 10 yılda bir ihtilaller yapıldı, idamlar yaşandı. Tarihten ders ve ibret alınmadı. Keşke alınsaydı.

DARBELER OLMASAYDI Türkiye’de anarşi ve terör darbeler sonrası oluştu. Her darbe öncesi Türkiye uçurumun kenarına getirilmiş, sağ sol olayları, gerginlikler hep böyle başlamıştı. Ve Türkiye hep geriye gitmişti, ekonomik olarak sömürülmüştü. Peki, 27 Mayıs’ta Menderes idam edildi, neden bir numaralı isme dokunulmadı? Celal Bayar Cumhurbaşkanıydı. Celal Bayar’ın idam edilmemesinin ardından birçok sebep var. Celal Bayar ile ilgili birçok iddialar gündeme geliyordu. O dönem çok ciddi şekilde araştırılmalı. Bugün medya kuruluşları sadece timsah gözyaşları döküyor. O günün bütün gazeteleri ele alıp incelenmeli. Başbakan’ın idamıyla sonuçlanan darbe iyice araştırılmalı. Devri Alem belgesel TV olarak tarihe not düşme adına o dönemin gazetelerini ortaya koyuyoruz. Geçmişten ders ve ibret alarak geleceğimize ışık tutalım. Tarihi yargılamadan yaşanmış tarihimizi hatırlayarak geleceğimize emin Adımlarla bakmak istiyoruz. Bir dönemi yargılamadık, biz ama bir dönemde yaşananları biz ekranlara taşıdık. Büyük şair Mehmet Akif tarih ders ve ibret alınmak için vardır diyor. Eğer 60 ihtilalinden ders alınsaydı 1970 muhtırası olmaz ve sağ sol Kavgaları çıkmazdı. Eğer 70 muhtırasından ders alınsaydı 1980 darbesi olmaz ve binlerce gencimiz sağ sol kavgasında ölmez idamlar yaşanmazdı. Eğer 80 darbesinden ders alınsa Türk Kürt kavgası çıkmaz ve on binlerce gencimiz ne solduğu belirsiz bir terör davasına kurban gitmezdi. 28 Şubat’tan ve 15 Temmuz’dan ders aldığımız yok. Bugün gerginlikler ve kavgalar var yine. Türkiye neredeyse 100 yıldır savaşa girmedi ama 50-60 yıl önce savaşa giren Avrupa Ülkeleri bugün Türkiye’nin çok ilerisinde. 1950 yılında yardıma gittiğimiz Güney Kore bugün dünyanın önemli ülkeleri arasında. Bütün olaylar ekonomide düğümleniyor. Türkiye’nin güçlü bir ekonomiye geçebilmesi için güçlü bir siyasi yapıya ihtiyacı var. Ama bugün siyasilerimiz ne yazık ki kavga içerisinde. 15 Temmuz’un yıl dönümünde yurt genelinde düzenlenecek programlarla şehitlerimiz anılacak, Milletimizin yazdığı bu destan bir kez daha kutlanacak. Bir kez daha hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Temennim darbeler tarihinden ders ve ibret alırız.