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HAKSEN Yılın İlk Açıklamasını Yaptı!

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) Genel Başkanı Ayhan Çivi, 1 ocak 2019 günü Kızılay’da Milli Piyango İdaresi önünde yılın ilk basın açıklamasını yaptı.

HAKSEN Yılın İlk Açıklamasını Yaptı!

02 Ocak 2019 Çarşamba 08:35

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi açıklamasında şunları söyledi:

"Acısı ve tatlısıyla, sevinciyle ve hüznüyle 2018 yılını uğurladık. 2019 yılının ülkemize, milletimize, tüm çalışanlara ve emeklilere sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum.

Döviz kurlarında yaşanan ani artışlar ve ekonomideki dalgalanma nedeniyle 2018 yıl çalışanlar ve emekliler açısından zor bir yıl olmuştur. 11 aylık enflasyonun yüzde 20,79 olduğu göz önüne alındığında memur ve emeklilerine 2018 yılı için yapılan yüzde 4+3,5 zam komik olmanın da ötesinde tam bir fiyasko olmuştur. 2018 yılında memur ve emeklilerine verilen maaş artışları enflasyonun altında can vermiştir. İlk 6 ay için yapılan maaş artışı Nisan ayında, ikinci altı aylık maaş artışı da Eylül ayında enflasyonun gerisinde kalmıştır.

Memur ve emeklilerin enflasyon farkı bu aylardan itibaren ödenmiş olsaydı memurların cebine 2018 yılında 770-1500 TL arasında para girmiş olacaktı. Memur ve emeklilerin bugüne kadar meydana uğradığı kayıpların telafisi için 2019 yılında memur ve emekli maaşlarına yüzde 26 artış yapılmalıdır. Bu nedenle, memur ve emekli maaş artışlarının yılda bir defa yapılmasını ve enflasyon farkının oluştuğu ayda maaşlara ilave edilmesini istiyoruz."  

Haksen üyelerinin katıldığı basın açıklamasının sonunda sendika üyeleri boşalan cüzdanlarını yaktılar.

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