HAKSEN Yılın İlk Açıklamasını Yaptı!

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi açıklamasında şunları söyledi:

"Acısı ve tatlısıyla, sevinciyle ve hüznüyle 2018 yılını uğurladık. 2019 yılının ülkemize, milletimize, tüm çalışanlara ve emeklilere sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum.



Döviz kurlarında yaşanan ani artışlar ve ekonomideki dalgalanma nedeniyle 2018 yıl çalışanlar ve emekliler açısından zor bir yıl olmuştur. 11 aylık enflasyonun yüzde 20,79 olduğu göz önüne alındığında memur ve emeklilerine 2018 yılı için yapılan yüzde 4+3,5 zam komik olmanın da ötesinde tam bir fiyasko olmuştur. 2018 yılında memur ve emeklilerine verilen maaş artışları enflasyonun altında can vermiştir. İlk 6 ay için yapılan maaş artışı Nisan ayında, ikinci altı aylık maaş artışı da Eylül ayında enflasyonun gerisinde kalmıştır.